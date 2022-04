Nuevo avance de Dr. Strange 2 confirma la presencia de los Illuminati

En los cómics de Marvel, los Iluminati originales eran una sociedad secreta formada por Iron Man, Mr. Fantástico, Namor, Rayo Negro (Black Bolt), Charles Xavier y el propio Doctor Strange.

Madrid, 26 de abril (Europa Press).- Se acerca la fecha de estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El próximo 4 de mayo verá la luz en los cines la esperada secuela y en el último adelanto publicado por Marvel se nombra por primera vez al tribunal de los Illuminati ante el que tiene que responder el personaje protagonizado por Benedict Cumberbatch.

El intenso video, de apenas 30 segundos de duración, muestra nuevas imágenes de Doctor Strange, Bruja Escarlata y compañía en la película. Pero, sin duda alguna, lo que más llama la atención es que, por primera vez en el Universo Cinematográfico Marvel, se nombra por fin a los Illuminati, el tribunal ante el que deberá comparecer el Hechicero Supremo. Un consejo que estará aparentemente liderado por el profesor Charles Xavier (Patric Stewart) de los X-Men.

En el tráiler es Karl Mordo quien menciona por primera vez a la logia secreta del UCM. Después de llevar al Doctor Strange, custodiado por robots con una apariencia muy similar a Ultrón, ante el tribunal, el personaje que interpreta Chiwetel Ejiofor le dice: “The Iluminati will see you now” (“Los Iluminati te verán ahora”). No se desvela el rostro del resto de miembros de la misteriosa corte, que juzga a Stephen Strange por alterar el multiverso en Spider-Man: No Way Home.

En los cómics de Marvel, los Iluminati originales eran una sociedad secreta formada por Iron Man, Mr. Fantástico, Namor, Rayo Negro (Black Bolt), Charles Xavier y el propio Doctor Strange. En la primera reunión del grupo también estuvo presente Black Panther, aunque inicialmente se negó a formar parte del consejo secreto.

Sin embargo, antes de confirmarse la presencia de los Iluminati en Doctor Strange en el Multiverso de la locura, el productor de la cinta, Richie Palmer, ya adelantó que, de presentar a la alianza secreta de héroes en el Universo Cinematográfico Marvel, “sería más acorde con el UCM y estarían más vinculados con los personajes del UCM, en vez de intentar reproducir los cómics”.

Para averiguar quiénes serán los Illuminati en el UCM y cuál será su papel en el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch, los fans deberán esperar al próximo 6 de mayo, cuando se estrenará Doctor Strange en el Multiverso de la locura, cinta dirigida por Sam Raimi.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press