Psicóloga, contratada por Depp, testifica sobre supuestos trastornos de Amber Heard

Por Matthew Barakat

Virginia, EU, 26 de abril (AP).- Una psicóloga forense testificó el martes que la actriz Amber Heard sufre de trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad, mientras la demanda civil entre Heard y su exesposo Johnny Depp continúa revelando los problemas personales de la pareja.

Depp está demandando a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax luego que ella escribió un artículo de opinión publicado por el Washington Post en 2018 en el que se refirió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo no menciona a Depp, pero los abogados del actor dicen que contiene “difamación por implicación” porque claramente se refiere a las denuncias de abuso doméstico hechas por Heard cuando solicitó el divorcio en 2016.

La psicóloga, Shannon Curry, fue contratada por el equipo legal de Depp. Dijo que llegó a su diagnóstico mediante 12 horas de entrevistas a Heard, así como revisando sus registros de salud mental.

Curry también testificó que Heard no padece de trastorno de estrés postraumático por su relación con Depp, como ha afirmado.

El equipo de Depp espera que el testimonio de Curry refuerce su afirmación de que Heard era la agresora en la relación. Depp acaba de concluir cuatro días de declaraciones en los que habló sobre la “necesidad de conflicto” de Heard y su tendencia a acosarlo y perseguirlo durante las discusiones cuando él intentaba alejarse.

Ambos trastornos de personalidad son similares, dijo Curry. La personalidad límite es una enfermedad de inestabilidad, explicó, “impulsada por un miedo subyacente al abandono”. Dijo que las personas con el trastorno “harán intentos desesperados para evitar que eso suceda”.

La evidencia presentada anteriormente en el juicio incluye clips de audio de Heard rogándole a Depp que no la deje después de que él le expresara su deseo de separarse.

