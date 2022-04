Adiós al reporte diario: Ahora el informe de COVID en México será semanal, dice SSa

Hugo López-Gatell explicó más temprano en la conferencia matutina de AMLO que México se encuentra en el cierre del estado epidémico de COVID-19 para dar paso a la “fase endémica”, es decir, que ya se vive con el virus SARS-CoV-2.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El reporte del avance de la pandemia de COVID-19 en México, que tenía un corte diario con los nuevos casos y muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria, pasará a ser emitido semanalmente ante la caída de los contagios y fallecimientos, informó este martes la Secretaría de Salud (SSa).

“Nos permitimos informar a ustedes que como se anunció esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el Informe Técnico COVID-19 se emitirá una vez a la semana, por lo que será dado a conocer el viernes 29 de abril y en forma subsecuente cada viernes”, señaló en un comunicado la dependencia.

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de dirigir los esfuerzos para combatir al coroanvirus desde el inicio de la pandemia, detalló en sus redes sociales que el operativo ABRIL continúa en el país. se trata del esfuerzo masivo y nacional por vacunar a aquellos adultos que aún no hayan recibido alguna dosis o ninguna del fármaco anticovid hasta ahora.

“El operativo reporta seis millones 340 mil 454 dosis de vacunas aplicadas del 1 al 25 de abril”, detalló López-Gatell. “De ellas, 215 mil 433 son primeras dosis y monoesquemas, así como 277 mil 871 segundas dosis y cinco millones 847 mil 150 de refuerzos”, finalizó.

Continúa el Operativo ABRIL dedicado a reforzar la vacunación contra #COVID19, reporta 6 millones 340 mil 454 dosis de vacunas aplicadas del 1 al 25 de abril: – 215 mil 433 son primeras dosis y monoesquemas.

– 277 mil 871, segundas dosis.

– 5 millones 847 mil 150, refuerzos. pic.twitter.com/GRywRuQqXD — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 26, 2022

El funcionario dijo este martes que “ya no es imprescindible el uso de cubrebocas” ante el bajo número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Sin embargo, apuntó que en los espacios cerrados sería “el último elemento” donde se necesite usarlo.

⚠ ATENCIÓN | "Ya no es imprescindible el uso de cubrebocas" @HLGatell informa que aun que nunca fue obligatorio, ahora ya no es imprescindible el uso del #cubrebocas. Además, afirmó que ya no se emitirá el semáforo epidemiológico. pic.twitter.com/gLoFtglfZH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 26, 2022

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que el Gobierno federal no puede declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pues nunca fue obligatorio su uso, sino que desde un inicio se planteó como una medida basada en el convencimiento y en la promoción de la salud.

“El Gobierno federal de México lo planteó desde un inicio como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria porque la lógica de todas nuestras intervenciones, ese es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, que las razones eran que no queremos fomentar actos de autoritarismo sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo”, expresó.

Y es que, añadió, México se encuentra en el cierre del estado epidémico de COVID-19 para dar paso a la fase endémica, es decir, que ya se vive con el virus SARS-CoV-2.

El Subsecretario precisó que el país cumple con los cuatro criterios que la Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza para considerar el final del periodo de epidemia: Alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, muy pocos fallecidos detectados (menos de cuatro diarios) y pocos casos positivos.

“Con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando hacia el estado endémico”, dijo el Subsecretario.

López-Gatell justificó que en México ahora sólo hay un promedio de menos de 300 nuevos casos diarios de COVID-19, entre cuatro y ocho muertes al día, una ocupación hospitalaria de dos por ciento y una cobertura de vacunación del 90 por ciento de la población con 18 años y más.