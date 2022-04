Policía de Los Ángeles testifica que no consideró a Heard víctima de abuso doméstico

Los Ángeles (EU), 26 de abril (EFE).- La Policía de Los Ángeles no consideró que la actriz Amber Heard fuese víctima de violencia doméstica cuando acudió al apartamento que compartía con el también actor Johnny Depp tras una discusión en 2016.

En una nueva jornada del litigio que enfrenta a los dos actores, el juzgado del condado de Fairfaix (Virginia, EU) proyectó una declaración en video de la agente, Melissa Sáenz, que acudió a la residencia al recibir una llamada de emergencia.

Según Sáenz, la visita de las autoridades al piso que la pareja compartía en el centro de Los Ángeles duró menos de 20 minutos y ocurrió la noche del 21 de mayo de 2016, una fecha en la que Heard había dicho anteriormente que fue golpeada por Depp.

The police officer said that #AmberHeard’s face was reddish due to feeling flushed in redness. Not due to a strike to the face by a phone or a punch or a slap by #JohnnyDepp. pic.twitter.com/oPr7CixbWs

