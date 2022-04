Warner Bros. anuncia The Batman 2, secuela de la película de Reeves y Pattison

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Warner Bros. anunció una secuela de la cinta protagonizada por Robert Pattinson, The Batman, del director Matt Reeves.

Durante la convención de cine de Estados Unidos, CinemaCon, la empresa sorprendió a los fanáticos del “Caballero de la Noche” con la renovación de la cinta que recientemente se estrenó en cines y en HBO Max.

Aunque no se dieron más detalles al respecto, Warner mencionó durante la convención que “Reeves, Pattinson y todo el equipo llevará al público de vuelta a Gotham en The Batman 2”.

Toby Emmerich, Chairman of @wbpictures, announces @mattreevesLA will be taking audiences back to Gotham with a new installment of @TheBatman

