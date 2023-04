ENTREVISTA | Desde Bienestar, Montiel abre la opción de competir por la CdMx en 2024

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dejó abierta la posibilidad de una candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones que se llevarán a cabo en 2024. “Veremos más adelante”, así respondió a la pregunta expresa sobre el tema en entrevista con Álvaro Delgado para el programa “Los Periodistas”, que se transmite por el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire.

“Yo agradezco mucho a las personas que me dicen que ven en mí la posibilidad o la capacidad para dirigir la ciudad, lo agradezco y ya llegarán los tiempos y los momentos”, agregó la funcionaria federal sobre su eventual candidatura para encabezar la administración de la capital mexicana.

“Yo quiero mucho a la ciudad, aquí es mi trabajo político, he estado desde muy chica defendiendo los derechos de la ciudad y las causas de la ciudad. Yo creo que a todos los que participamos en política nos distingue la posibilidad de dirigir los destinos de la Ciudad de México y yo, como te digo, estoy enfocada en mi trabajo y veremos más adelante”, enfatizó.

No obstante, destacó que por este momento su prioridad es trabajar en beneficio de los mexicanos. “Yo lo que trabajo es para que los programas del bienestar funcionen y funcionen bien”, dijo al respecto Montiel Reyes. “Por ahora estamos dedicados al 100 por ciento a esto, y eso pasa por trabajar también por la Ciudad de México, como una de las 32 entidades de la República”, añadió.

Respecto a otras posibles candidaturas, por ejemplo la de Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, consideró que “es muy bonito porque estamos en un mismo proyecto de Nación, que eso es lo que importa y trabajamos en conjunto, independientemente de que también haya quien mire en ella virtudes y facultades, estamos trabajando por el bienestar de México”, dijo.

“Como dice el Presidente: ‘ya la gente juzgará’, ya la gente dirá cuando le pregunten, porque el método del movimiento es una encuesta, eso a nosotros nos parece muy bien porque evita muchas cosas, y no solamente es a luz de cercanos al movimiento nuestro sino a la población, y eso también me parece ético: que sea el pueblo el que opine quienes quieren que sean sus candidatos”, agregó la Secretaria.

Respecto a los programas sociales que forman parte fundamental de la administración federal encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Montiel Reyes destacó que actualmente son 25 millones de personas las beneficiadas por estos programas sociales, mismos que se manejan a través de cinco secretarías. “La política de Bienestar está en cinco secretarías, en la Secretaría de Bienestar está la pensión de discapacidad, de adulto mayor, el programa Madres Trabajadoras y Sembrado Vida, y el programa emergencia social”, explicó.

“Las becas, los tres niveles de becas: básica, nivel medio superior y superior, los coordina la Secretaría de Educación Pública; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está en la Secretaría del Trabajo; en la Secretaría de Agricultura está el programa de Producción para el Bienestar, también está el programa de Bienpesca, donde se apoya a los pescadores”, puntualizó.

“La Escuela es Nuestra, que es un programa muy bonito también está en la Secretaría de Educación; y el programa de mejoramiento de vivienda y el programa de mejoramiento del entorno urbano está en la Sedatu, de tal manera que en su conjunto estámos en cinco secretarías, y en suma son 25 millones de beneficiarios que reciben los programas de Bienestar”, detalló.

La titular de la Secretaría del Bienestar subrayó que en este Gobierno se terminó con “la política de dádiva” y que en su lugar se implementaron apoyos directos a la ciudadanía, mismos que se otorgan mediante el Banco del Bienestar, el cual integra “la política del bienestar para la entrega directa de los recursos”, con el propósito de “eliminar a todos los intermediarios y entregar una tarjeta donde lleguen los recursos de la Tesorería”.

“Él [Presidente de México] decide genera una estrategia de transferencias directas no condicionadas, que no es otra cosa que entrega los apoyos de manera económica, y esa decisión parece que ha sido fundamental para todo lo que está haciendo, se contempla generar un ingreso básico a las familias más pobres, que si bien no alcanza a cubrir todas sus necesidades pero combate esta desigualdad en la que se ha vivido”, enfatizó la funcionaria federal.