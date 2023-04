Mattel lanza su primera muñeca Barbie con síndrome de Down; colaboró con organización

Por Wyatte Grantham-Philips

Washington, 26 de abril (AP).— Mattel lanzó el martes su primera muñeca Barbie que representa a una persona con síndrome de Down.

La compañía fabricante de juguetes colaboró con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para crear la Barbie y “garantizar que la muñeca sea una representación fiel de una persona con síndrome de Down”, señaló Mattel.

Las características de la nueva Barbie se hicieron con la orientación de la sociedad, señaló Mattel. Además de mostrar algunas características físicas de una persona con síndrome de Down, tanto la vestimenta como los accesorios de la muñeca contienen un significado especial.

