“El muerto que vos matáis, goza de cabal salud”, le dice el Presidente a adversarios

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador apareció hoy, luego ausentarse tras haber dado positivo a COVID, para informar que se encuentra bien y también para acallar las especulaciones sobre su estado de salud.

El mandatario explicó que el domingo al estar de gira por Yucatán comenzó con los síntomas y confirmó que sufrió un “desmayo transitorio” por la baja de presión estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya.

“Como que me quedé dormido y llegaron los médicos y me atendieron, pero no perdí el conocimiento”, explicó. “Querían llevarme en camilla al hospital, pero yo no acepté”.