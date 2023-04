Ataque armado en un bar clandestino de Veracruz deja 6 muertos; iban por el dueño

Un grupo armado ingresó a un bar de Zacate Colorado, en Tihuatlán, y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar.

Ciudad de México, 26 de abril (AP) — Cinco hombres y una mujer murieron durante un ataque armado que se registró en un bar clandestino del estado de Veracruz, en la cosa del Golfo de México, anunciaron este miércoles autoridades estatales.

El violento incidente ocurrió cerca de la medianoche del martes cuando un grupo armado ingresó a un bar del poblado de Zacate Colorado, en el municipio de Tihuatlán, y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar.

No se dieron detalles sobre los motivos que pudieron llevar al ataque.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Los fallecidos son cinco hombres y una mujer, dijo en su cuenta de Twitter la Fiscalía General de Veracruz al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.

Medios locales informaron que un comando armado ingresó al bar preguntando por el dueño del lugar y, como éste se negó a salir, comenzaron a disparar.