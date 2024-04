SONDEO ¬ Trabajadores apoyan el Fondo de Pensiones, pero piden aclarar dudas

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual pretende complementar los recursos para garantizar el 100 por ciento de las pensiones a las y los trabajadores. La iniciativa, que está en el Senado, plantea que este fondo se financié de cinco fuentes, una de ellas las cuentas inactivas de trabajadores de 70 años de edad o más, pero ¿qué opinan los trabajadores?

Ciudad de México, a 26 de abril (SinEmbargo).- Trabajadores jóvenes consideran buena reforma la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciativa que busca que todos los y las trabajadoras se pensionen con el 100 por ciento de su último salario, situación que actualmente no ocurre.

SinEmbargo consultó a algunos trabajadores y trabajadoras para conocer qué opinan de la iniciativa y, antes de esto, qué sabían del esquema con el que cotizan y pueden llegar a su jubilación.

Acerca del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la mayoría lo consideró una buena propuesta y se pronunciaron a favor de que la Cámara de Diputados lo haya probado. Por ejemplo, un trabajador que se identificó como Carlos Barrios comentó que considera mejor que el dinero que mantienen las Afores regrese al Gobierno para completar al 100 por ciento las pensiones; mientras que Rodrigo Villa, otro trabajador, piensa que esta medida lo va a beneficiar y apoyar a tener una vejez digna cuando llegue el momento.

Eduardo Bautista nos dijo que es una buena medida porque después de toda una vida trabajando, las personas deben tener garantizada la mejor pensión posible. Pero otras opiniones contrastaron un poco, por ejemplo, Fernanda comentó que aún quedan dudas sobre cómo se van a utilizar las cuentas inactivas para financiar el Fondo y si esto no afectaría a sus padres o abuelos al momento de pensionarse.

“Es una gran iniciativa porque desde que se revocó este derecho laboral es el primer gobierno que se preocupa por las pensiones y garantizar una vejez digna. Hay que darle seguimiento e investigar para no quedarnos con la idea de que nos van a quitar nuestra pensión, y que haya más información de las instituciones y del gobierno”, dijo otra trabajadora identificada como Diana.

Otros dos trabajadores, Alberto y Gabriela, mencionaron que consideran bueno que el dinero que mantienen las Afores se mueva y se utilice en beneficio de los y las trabajadoras pero que aún no hay suficiente información del tema y se debe garantizar que sea un Fondo sostenible a largo plazo.

PENSIONES, UN TEMA DESCONOCIDO

Sin excepción alguna, los jóvenes trabajadores entrevistados dijeron que sobre el tema de las pensiones y su jubilación no conocen mucho pero entre lo que saben es que la reforma de 1997 les afectó porque al momento de que busquen retirarse, es probable que reciban mucho menos dinero que sus padres o abuelos.

“Sabía que después del 97 ya no tenía derecho a pensionarse”; “que ya no me toca pensión y ahora debemos buscar opciones para la jubilación”; “sé que no me iba a tocar la pensión que se le daba a las personas antes”; “sabía que ya no me va a tocar pensión y son necesarias aportaciones voluntarias para jubilarse con el ahorro de tus cuentas”.

¿De dónde salió el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien envió la iniciativa para crear este fideicomiso y que los trabajadores que ganan menos o igual a 16 mil 361 pesos mensuales se jubilen con el 100% de su salario.

La Cámara de Diputados aprobó esta reforma que plantea su financiación con el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años, aunque seguirían generando intereses y sus beneficiarios siempre podrán pedir la devolución de los recursos.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar también se financiará con los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de las utilidades de empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El presidente López Obrador rechazó que el dinero de las Afores vaya a ser expropiado por el Gobierno o que se pretendan robar las pensiones.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.