Hera HSBC, el primer festival de Ocesa, con un line up 100 por ciento femenino

En México, los proyectos compuestos totalmente o liderados por mujeres no reciben la misma visibilidad que los proyectos mixtos o masculinos. Este festival busca cambiar eso con un cartel compuesto en su totalidad por mujeres.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- “La música transpira endorfinas femeninas. Su origen y consecuencia vibra y transmite notas de libertad”. Bajo esa premisa Ocesa presentó Hera HSBC, su primer festival con un line up 100 por ciento femenino.

Hasta el día de hoy no existía un festival masivo de renombre que apostara por ofrecer una oferta musical 100 por ciento femenina.

La realidad es que, pese a que la oferta de entretenimiento musical ha aumentado en México, los proyectos compuestos totalmente o liderados por mujeres no reciben la misma visibilidad que los proyectos mixtos o masculinos, lo que termina por alimentar la tan marcada brecha de género en este gremio.

Ocupados en atender y dar un giro de tuerca a la problemática, Ocesa desarrolló, de la mano de Ximena Sariñana, Hera HSBC, un festival para celebrar la fuerza y la creatividad de las mujeres que están arriba y abajo de los escenarios.

“Este festival reúne el talento de las mujeres en toda la industria. Estamos cantantes, productoras, compositoras, técnicas y financieras […] Que exista Hera en un contexto histórico como el que está atravesando nuestro país no es casualidad. Me enorgullece mucho presentarles a Hera HSBC, un festival para todas, todos y todes”, expresó Ximena Sariñana en una conferencia de prensa que se realizó en El Cantoral.

Entre las mujeres que están detrás de la realización y materialización de Hera HSBC se encuentran las músicas Ximena Sariñana, Elis Paprika, y Francisca Valenzuela.

En las líneas del cartel de la primera edición de Hera se pueden leer nombres como: Camila Cabello, Danna Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Kesha, Tash Sultana, Ximena Sariñana, Bomba Estéreo, Daniela Spalla, Ely Guerra, Francisca Valenzuela, Hello Seahorse!, Ladytron, Las Villa, María Becerra, Natalia Lacunza, Villano Antillano, Yahritza y su Escencia, y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, por mencionar algunas.

“Para nosotras es importante tener un festival diferente, por eso un comité integrado por mujeres. Queremos visibilizar el trabajo que viene haciendo Ocesa con mujeres trabajando tras bambalinas”, apuntó Sariñana.

“A veces no lo decimos, pero esto no es exclusivo de Hera. Nuestro equipo es de promotoras, este line up está trabajado por promotoras que trabajan todo el año en otros festivales. Es un equipo súper grande y estamos promoviendo el trabajo de las mujeres”, explicó Itzel González, directora de Hera.

En esta ocasión, Ocesa unió fuerzas con HSBC para la preventa oficial de Hera HSBC, la cual se realizará los próximos 2 y 3 de mayo.

La magno fiesta musical Hera HSBC se llevará a cabo el 24 agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

COLECTIVA IMPULSA LEY AMPARO OCHOA

De acuerdo con ¿Y dónde están las músicas? Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, desarrollado por Karina Cabrera, creadora de Sonoridad Mx e integrante de la Colectiva Fortissimas, tan sólo 25 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos a lo largo del 2023 tuvieron mujeres al frente. La cifra disminuye cuando se habla de proyectos nacionales, pues sólo 11 de cada 100 fueron de artistas mexicanas.

Para atender la problemática, la Colectiva Fortissimas lanzó la iniciativa de Ley de Paridad de Género en Escenarios y Festivales Masivos en México, también conocida como Ley Amparo Ochoa en homenaje a la ilustre cantante oriunda de Culiacán, Sinaloa.

En entrevista para SinEmbargo, la cantautora cubano-mexicana e integrante de la Colectiva Fortissimas Leiden Gomis Fernández, mejor conocida como Leiden, explicó de qué va la iniciativa de Ley.

“[Estamos buscando] mayor representación, no únicamente cuota o equidad, sino paridad de género en los festivales masivos y eventos musicales en México, no nada más para el sector de las mujeres sino también para disidencias sexogenéricas, y estamos buscando esta paridad pensando desde los derechos laborales, que haya más representación de mujeres no únicamente como front woman sino en todo lo que tenga que ver con el ecosistema musical”, apuntó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.