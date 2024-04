VIDEO ¬ Xóchitl, Margarita, Calderón denunciaban al Cártel Inmobiliario. Lo olvidaron

-Con información de Álvaro Delgado

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– “Es necesario que vayan a la cárcel los funcionarios y políticos corruptos para combatir la corrupción inmobiliaria”, escribió Xóchitl Gálvez Ruiz en mayo de 2018. En su camino al Senado de la República, la entonces candidata del PAN, PRD y MC, abanderó esta lucha que hoy, seis años después, en su candidatura a la Presidencia, ha olvidado justo cuando su correligionario Santiago Taboada, aspirante panista a la Ciudad de México, es señalado de formar parte del Cartel Inmobiliario cuando gobernó la Alcaldía Benito Juárez.

Gálvez Ruiz no es la única que ha cejado en sus dichos. Ese mismo 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien por entonces había dejado el PAN, partido al que en este sexenio regresó, denunció a Jorge Romero Herrera —el jerarca del PAN capitalino, del grupo político del que forma parte Taboada y su actual coordinador en la Cámara de Diputados​​— de ser partícipe de un esquema de corrupción inmobiliaria en la capital del país.

El mismo señalamiento lo ha hecho su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, quien denunció a la cabeza del grupo político de Taboada y con quien inició el esquema del Cártel Inmobiliario: “Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, (es) famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes”.

Ahora, Margarita Zavala y Calderón han sostenido que las investigaciones sobre el Cártel Inmobiliario son una “persecución política” contra el PAN.

Este día, en vísperas del segundo debate de los candidatos a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez hizo una rápida visita a la Alcaldía Benito Juárez para reunirse con simpatizantes en un crucero vial, a unos metros del edificio que colapsó y que dio origen a la investigación judicial del Cártel Inmobiliario.

Gálvez tenía previsto realizar una pega de calcomanías de su campañas en el crucero que hacen las avenidas Churubusco y Universidad, en Benito Juárez, pero hubo tal desorganización de su equipo y la amenaza de lluvia que tuvo que retirarse con celeridad a bordo de su bicicleta eléctrica. Apenas se retiró la candidata presidencial, comenzó a llover y se dispersaron sus prosélitos que desde antes de las 14 horas se concentraron en el crucero para repartir propaganda, entre ellas playeras, bolsas y pegatinas.

El Cartel Inmobiliario es un esquema mediante el cual autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde el año 2000, permitían la construcción de pisos extra, aún cuando esto iba contra la normativa, a cambio de departamentos. Las denuncias señalan que estas irregularidades datan por lo menos desde 2009 cuando el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrero, quien en el 2012 llegó a la Alcaldía y con quien se expandió esta práctica. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y actual candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

En el pasado proceso electoral, era reconocido dentro del PAN este esquema de corrupción que —de acuerdo con denuncias de vecinos afectados— se ha extendido a otras demarcaciones también gobernadas por la oposición. En ese contexto, fue que Xóchitl Gálvez emprendió su campaña de hace seis años para el Senado con la lucha contra esta problemática como su principal bandera, que hoy ha olvidado.

Incluso Gálvez se reunió en mayo de 2018 con el entonces candidato Santiago Taboada, para platicar con los vecinos de la colonia Insurgentes Mixcoac “sobre la corrupción inmobiliaria que aqueja a la Benito Juárez”. Es decir, en ese entonces Xóchitl reconocía que este esquema corrupto tenía lugar en esta demarcación que ha sido gobernada ininterrumpidamente por el PAN, partido al que ella dice no pertenecer, pero con el cual ha tenido todos sus cargos en la administración pública.

La propia Xóchitl Gálvez ha sido acusada de haber emulado el mismo esquema del Cártel Inmobiliario en su gestión en la Alcaldía Miguel Hidalgo, algo que ella ha negado. Por el contrario, ha sostenido que quien emprendió estas malas prácticas fue el morenista Victor Hugo Romo, quien en el marco de este proceso electoral ha acusado los negocios que beneficiaron a las empresas de Gálvez Ruiz desde su cargo como Jefa Delegacional y en el Senado de la República.

Xóchitl Gálvez siempre se ha desmarcado de las denuncias en su contra sobre este tema, pero ha callado cuando se ha cuestionado sobre el Cártel Inmobiliario en la Benito Juárez, que hace seis años sí reconocía. Incluso, ya como precandidata presidencial de la oposición le dio la razón a Ernestina Godoy sobre las investigaciones que emprendió y que no pudo continuar al no lograr ser ratificada como Fiscal de la Ciudad de México.

“La verdad de las cosas es que ellos reclaman que es una venganza (la no ratificación de Godoy). A mí me hubiera gustado que Ernestina Godoy hubiera investigado la corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo: Minería 88, Gutenberg 126, Monte Camerún 50. Son obras que yo en su momento denuncié por violar el uso de suelo y que no se hizo absolutamente nada. O sea, tiene razón con el tema de la corrupción inmobiliaria, pero no se investigó por parte de ella, ella simplemente persiguió de manera facciosa a la oposición, pero nunca quiso investigar a los de su casa”, sostuvo en enero pasado, en un reconocimiento más de estas prácticas.