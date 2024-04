El hermano de candidato por MC a Alcalde en Tetecala, Morelos, es asesinado a balazos

La candidata a la gubernatura por MC confirmó la noticia y condenó el homicidio del hermano del aspirante a la Alcaldía morolense.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Mario Aguirre Gutiérrez, hermano de Cutberto Aguirre, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Tetecala, Morelos, fue asesinado a balazos este viernes en el suroeste de la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales, el homicidio ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la avenida Benito Juárez, de la colonia El Paso, minutos antes de que las autoridades recibieran un llamado con el reporte de una persona con heridas de bala.

“Acudió una unidad del Municipio, al arribar al lugar se observó a una persona del género masculino tirado en vía pública con líquido rojo en el cuerpo; testigos refieren que sólo escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar arribó una unidad médica, que determinó que el masculino ya no presentaba signos vitales por heridas de proyectil de arma de fuego”.

Jessica Ortega, candidata a la gubernatura por MC, confirmó la noticia y condenó el homicidio de Mario Aguirre Gutiérrez durante una entrevista para los “Diálogos Ciudadanos” que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital morelense con las tres candidatas.

“Yo lamento que estén ocurriendo estas cosas en nuestro estado, este es el proceso electoral más complicado, con mayor número de muertos” dijo.

El aspirante emecista, Cutberto Aguirre Gutiérrez, es esposo de la Diputada local Luz Dary Quevedo de MC y primera candidata por la vía plurinominal al Congreso local.

De acuerdo con la candidata a Gobernadora de Morelos, Tetecala está ubicado en una de las zonas más violentas de la entidad, aunque dijo desconocer si Cutberto había recibido amenazas o algún integrante de su familia.

Al ser cuestionada sobre un posible vínculo de sus candidatos o candidatas con el crimen organizado, la candidata de MC respondió “que nadie mete las manos al fuego por nadie”.

Además, aconsejó a su partido hacer una valoración para postular personas honorables y responsables.

Hace apenas dos días, tres trabajadores del ayuntamiento que estaban haciendo labores de limpieza fueron asesinados en la unidad deportiva de este Municipio.