Viruela, ébola y racismo estructural

En las últimas semanas llamó mi atención de manera particular la “sorpresa” de algunas personas incluso prestadores de servicios de salud que nunca habían oído hablar de la Viruela del mono. Esta enfermedad fue identificada desde 1958 y el primer caso reportado en personas data de 1970

Lo que se nombra como viruela del mono es realmente una enfermedad de roedores; estos infectan a los primates los cuales interactúan de manera muy cercana con los habitantes del centro y oeste de África

Infectarse de viruela del mono (ADN Poxvirus) requiere un contacto cercano y por tiempo prolongado. La transmisión a través del aire aún cuando es posible es extremadamente rara. Una gran cantidad de casos han sido ilustrados, estudiados y tratados tanto con medicamentos antivirales como con una vacuna la cual ya está disponible

Antes de este reciente brote prácticamente todos los casos se habían presentado en personas africanas de raza negra. Llama la atención como ahora que la viruela es una “enfermedad de blancos” suceden actos que nos remontan al renacimiento, a la época de la Santa inquisición y a la conversación moralina.

La mayoría de las ilustraciones presentadas son de personas de raza negra y hasta hoy este brote es de personas con piel blanca o clara. A ellos no se les retrata porque por ser blancos son puros. Del mismo modo cuando se trató de identificar el caso cero es decir la primera persona infectada no se pudo evitar la tentación de mencionar la preferencia sexual y la actividad que esas personas estaban realizando. Probablemente haya habido prácticas de riesgo identificadas pero eso no es menester al momento de hablar de viruela

Las voces provenientes del continente africano y que han venido llamando nuestra atención por lo menos en los últimos 50 años respecto a los casos de viruela después de haber estado en contacto con primates o roedores son innumerables. Incluso el centro para el control de enfermedades y prevención (CDC) modificó tanto la descripción de la enfermedad como las vías de transmisión y precauciones para disminuir la transmisión comunitaria una vez que se presentaron casos en Europa y en los Estados Unidos. Tal pareciera que ahora que esta enfermedad ataca a las personas que valen la pena proteger implementan una vigilancia y unas medidas de prevención más estrictas. Que no me digan que en dos semanas identificaron un mecanismo diferente de transmisión de una enfermedad que tiene 50 años por lo menos infectando seres humanos, personas

Es muy poco probable que lo que la llamada viruela del mono sea una pandemia. Como se los he platicado muchas veces en la ciencia médica debemos ser cautos y procurar no usar las palabras ” siempre, nunca, todo, nada” sin embargo la transmisión de persona a persona requiere un contacto muy cercano por un tiempo prolongado, en la mayoría de los casos heridas que pueden ser microscópicas o muy pequeñas y también presenta lesiones en la piel las cuales son visibles y alerta a las personas para disminuir el contacto

En el futuro debemos aplicar las enseñanzas después de dos años de confinamiento en las cuales aprendimos a protegernos contra enfermedades transmisibles y de manera involuntaria e inconsciente disminuimos el número de casos de influenza por haber tenido las precauciones recomendadas para COVID 19. El otro reto es dejar de juzgar y darle valor a las personas por el color de su piel, por su estrato socioeconómico o su idioma. Apelemos a conductas de convivencia respetuosas constructivas y saludables sólo así podremos construir un mundo mejor con respeto y paz entre las personas

