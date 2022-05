Esquina de Minneapolis es renombrada en honor a George Floyd a 2 años de su asesinato

Por Mohamed Ibrahim

MINNEAPOLIS, Minnesota, EU (AP)-— La esquina en la que George Floyd murió a manos de agentes de policía de Minneapolis fue rebautizada el miércoles en su honor, parte de una serie de eventos para recordar al hombre cuyo fallecimiento obligó a Estados Unidos a confrontar la injusticia racial.

El hermano de Floyd, Terrence, fue uno de los familiares que acudió a la develación del letrero conmemorativo en la esquina de la Calle 38 y la Avenida Chicago que la denomina “Plaza George Perry Floyd” en el segundo aniversario de su fallecimiento.

Floyd agradeció a los cientos de personas que se presentaron a rendirle homenaje a su hermano, entonando canciones mientras marchaban por toda la calle hasta llegar a la intersección. La ceremonia de cambio de nombre se llevó a cabo después de una vigilia con velas cerca del lugar.

The moments of the unveiling of the George Perry Floyd Square street sign. pic.twitter.com/5ec15eHO8W

— Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 26, 2022