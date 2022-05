Gales confirma su primer caso de viruela del mono; autoridades no dieron detalles

Londres, 26 may (EFE).- Gales ha registrado el primer caso de la viruela del mono, según informaron este jueves las autoridades sanitarias galesas, con lo que el número de personas afectadas con la enfermedad en el territorio británico asciende a 79.

We can confirm a case of monkeypox has been identified in Wales. It does not usually spread easily between people and the overall risk to the public is low. It is a mild self-limiting illness, and most people recover within a few weeks. Full statement: https://t.co/hkUqnhcrtN pic.twitter.com/TgzRzjrg0u

— Public Health Wales (@PublicHealthW) May 26, 2022