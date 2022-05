El caso Debanhi se investiga como feminicidio y será exhumada, dice Mejía Berdeja

El Subsecretario Ricardo Mejía señaló que la Fiscalia de Nuevo León solicitará a un Juez de Control “la exhumación de Debanhi para homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte”.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– El caso de Debanhi Escobar se investiga como feminicidio y su cuerpo será exhumado para una tercera autopsia, dijo esta mañana Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hace dos días, Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que siente tristeza al pensar que pudo haber encontrado con vida a su hija, pues su campamento de búsqueda se encontraba tan sólo a unos metros del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Y dijo que él sabe que ella fue asesinada, es decir, que se trata de un feminicidio.

“Me da tristeza saber que estábamos a un lado, nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros, estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones, y a mí me llena de mucha tristeza pensar que pude haberla encontrado viva, si es que estuvo viva, me daría yo de golpes internos, saber que estuvo viva y no pude encontrarla”, dijo el papá de Debanhi en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Hoy, Mejía Berdeja dijo que “se realizará la exhumación del cuerpo y peritajes correspondientes”, para ello, señaló que la Fiscalia de Nuevo León solicitará a un Juez de Control “la exhumación para homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte”.

El Subsecretario de Seguridad Púbica destacó que en una reunión interinstitucional realizada el pasado 21 de mayo “se analizaron los distintos peritajes, así como la información con la que se cuenta y por consenso entre las instituciones se determinó [la exhumación y peritajes necesarios] para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el deceso de Debanhi”.

Asimismo, mencionó que continúan los trabajos del grupo interinstitucional en estrecha colaboración con el Ministerio Público local para fortalecer lineas de investigación siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio.

De igual manera, indicó que las autoridades siguen trabajando en el análisis de grabación y telefonía relacionados con la carpeta y con el intercambio de investigación de acciones técnicas para identificar sujetos que estuvieran vinculados con esta linea de feminicidio.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado 13 días después en el fondo de una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Su muerte ha atraído la atención de la sociedad debido a las inconsistencias, opacidad, contradicciones de las autoridades y filtraciones en medios de comunicación.

🚨#ÚLTIMAHORA | @RicardoMeb informó que el cuerpo de #DebanhiEscobar será exhumado para determinar con certeza la razón de la muerte y unificar informes. pic.twitter.com/OMtxPkused — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 26, 2022

En un primer dictamen, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de muerte de la joven fue a causa de un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente al caer a la cisterna del motel. Sin embargo, su padre y diversos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del “accidente”.

Ante esto, Mario Escobar y su familia solicitaron una segunda necropsia de forma independiente a las autoridades de Nuevo León, en la que, de acuerdo con los resultados, Debanhi Escobar fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Además este peritaje encontró que sufrió abuso sexual antes de morir.

Por esta situación, los papás de Debanhi afirmaron que daban la autorización para que en caso de que fuera necesario se exhumaran los restos de su hija para realizar un nuevo dictamen.

El padre de Debanhi había precisado que previo a la realización del tercer peritaje primero se tienen que revisar los resultados de los dos dictámenes anteriores: uno hecho por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y otro por vía independiente bajo el contrato de Mario Escobar.