VIDEO: Este es el robot andante más pequeño del mundo; tiene la forma de un cangrejo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) – Ingenieros de la Universidad de Northwestern han desarrollado el robot andante a control remoto más pequeño jamás visto, y viene en forma de un diminuto y adorable cangrejo.

Aunque la investigación, publicada en Science Robotics, es exploratoria en este punto, los investigadores creen que su tecnología podría acercar el campo a la realización de robots de tamaño micro que puedan realizar tareas prácticas dentro de espacios reducidos. La Universidad de Northwestern ha publicado un video que muestra las capacidades del diminuto robot cangrejo.

Excited to share our latest work published in Science Robotics @SciRobotics (https://t.co/kMZldxvNbe). This is the smallest-ever remote-controlled walking robot, with capabilities in localization and telemetry.

— Mengdi Han (@MengdiHan) May 26, 2022