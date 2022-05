Blood & Honey muestra las primeras FOTOS del oso sanguinario Winnie the Pooh

]Las primeras imágenes de esta cinta también muestran a Piglet convertido en un aterrador jabalí con dos cuernos como brazos. Nada del cerdito tímido y tartamudo al que todos hubiéramos adoptado.

Por David Arroyo

Ciudad de México, 26 de mayo (AS México).- Se acabaron los cuentos y las milongas de Disney. Ha llegado la hora de conocer al verdadero Winnie the Pooh. El verdadero oso salvaje y sanguinario que vive en el bosque de los Cien Acres. Esa es la idea de la que parte Blood & Honey (Sangre y Miel), una nueva película sobre el personaje que no tiene nada que ver la compañía de Mickey Mouse… pero que ésta tampoco va a poder impedir que se estrene.

El personaje de Winnie the Pooh, creado en 1926 por el escritor británico Alan Alexander Milne, se volvió de dominio público el pasado 1 de enero de 2022, al igual que Bambi, y desde entonces cualquier ciudadano tiene permitido crear variantes y cuentos paralelos de ambos, así como descargar la obra gratuitamente, venderla o compartirla. Mientras no se inspiren demasiado en la imagen del oso consolidada por Disney (la cual sí permanece protegida), películas como Blood & Honey están libres de culpa y tienen vía libre.

La película luce como un maravillosamente malo slasher de serie B y está prevista para este mismo 2022. Su guión llevará la firma de Rhys Frake-Waterfield, quien también dirigirá la cinta. ¿No les suena su nombre? Normal, Sangre y Miel será su debut como cineasta. A su lado tendrá un elenco también compuesto por rostros desconocidos, como son los casos de Craig David Dowsett en el papel de Winnie o de Chris Cordell, habitual del cine de género, en el papel de Piglet. ¿Cómo? ¿Qué también está Piglet? Pues sí, pero convertido en un aterrador jabalí con dos cuernos como brazos. Nada del cerdito tímido y tartamudo al que todos hubiéramos adoptado.

CON PIGLET, PERO SIN TIGER

A pesar de la presencia de Piglet, que ésta no Los lleve a hacerse falsas ilusiones. No será un reunión completa de la banda en plan Hotline Miami. Personajes de su universo tan emblemáticos como Tiger aparecieron más tarde y por tanto aún no son de dominio público ni pueden ser utilizados. De hecho, en la ficha de IMDb, donde no hay ni sinopsis, los únicos confirmados son Winnie y Piglet.

Cuando crees que lo has visto todo, la vida siempre te sorprende. Esta Winnie the Pooh: Blood & Honey parece ir a demostrar que a lo mejor no era tan malo eso de que Disney se quedara con todo. Plan para un domingo perfecto: maratón de Sangre y Miel y Christopher Robin.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.