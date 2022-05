Las terapias basadas en luz, prometedoras para rehabilitar complicaciones por COVID

Madrid, 26 de mayo (Europa Press).- Las terapias basadas en la luz, como la fotobiomodulación y la fotodinámica, combinadas con la irradiación láser y la presión negativa, han dado resultados positivos en la rehabilitación de pacientes con complicaciones tras sufrir COVID-19, incluidos aquellos con daños musculares, articulares, neurológicos, cutáneos y pulmonares, según un artículo publicado en la revista científica Laser Physics Letters.

