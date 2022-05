VIDEO: Exhiben peleas de alumnas de secundaria de Morelos; padres acusan a director

Otro video de un pleito entre estudiantes de una secundaria en Morelos circula en redes sociales; el problema no ha sido atendido por las autoridades educativas.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Por tercer día consecutivo, alumnos de una secundaria de la comunidad de Tres Marías, en Morelos, volvieron el campo de futbol, un ring de peleas.

Luego de que una pelea entre alumnas de la Secundaria “General Mariano Escobo” en el municipio de Huitzilac se volviera viral, los padres de familia exigieron la intervención del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

Las riñas fueron grabadas y compartidas en redes sociales por los mismos alumnos durante tres días, en los que las autoridades educativas hicieron caso omiso para atender esta problemática.

En el video de la última pelea, que ocurrió el miércoles, se observa a los alumnos formar un círculo alrededor de dos de sus compañeras, mientras animan con gritos la discusión y graban con sus celulares.

Una de las alumnas se encima en la otra y comienza a golpearla: “¡Dale!, ¡dale en su madre!, ¡dale!”, se escucha gritar a otra estudiante.

La toma del cabello y la tira al suelo, donde empieza a darle puñetazos. “¡Párate ‘Queca’!”, grita un joven para tratar de animar a la alumna que está siendo agredida, quien tapa su rostro para protegerse.

Después, una estudiante intenta separarlas pero aparece una señora a detener la discusión y amenaza a uno de los jóvenes con reportarlo ante las autoridades de la institución.

“¿Por qué? Estoy jalando a mi hermana”, cuestionó el estudiante, a lo que la señora respondió: “A mí hábleme bien, a mí no me falte al respeto”. Finalmente, lo acusó de no darle un buen ejemplo a su hermana.

🔴😱 Suman tres días consecutivos de riñas entre alumnos de la Secundaria "General Mariano Escobo" del poblado de Tres Marías en #Huitzilac, padres de familia exigen al IEBEM el cese del director Teodoro, por su omisión en atender esta problemática. pic.twitter.com/2UjPqGXBPN — #NoSoyChocorrol (@kikepinafm) May 26, 2022

En otro video, se ve un grupo de por lo menos 25 estudiantes alrededor de otras dos alumnas que comienzan a pelear y caen al suelo. Entre gritos que pedían grabarlas o no meterse, una mujer animó a una de las jovenes: “¡Tú dale, todo lo que te hizo chillar!”. La discusión finalizó con la advertencia de que alguien llamó a una patrulla.

Según la redes sociales, luego de tres días de reportar riñas entre los alumnos, los padres de familia reclamaron la inacción del director Teodoro Rivera Ortiz y exigieron su salida.

“Se hace un llamado a la autoridad educativa estatal respecto a situaciones alarmantes donde impera el caos entre alumnos y padres de familia en la Secundaria Mariano Escobedo por falta de autoridad y actuación oportuna por parte del director Rivera”, se lee en un mensaje

En #Morelos estudiantes de la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo del poblado de Tres Marías, municipio de #Huitzilac protagonizaron riñas durante dos días consecutivos. pic.twitter.com/jJkebkYleL — Dominio Público (@DominioPblico3) May 26, 2022

La semana pasada un alumno de educación básica llevó a su secundaría un machete con el que amenazó a uno de sus compañeros, en el estado de Morelos, lo cual ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Entre gritos de los demás alumnos, el adolescente amedrentó con el arma blanca al menor de edad, con quien protagonizó un forcejeo en el salón de clases.

El percance ocurrió en las instalaciones de la Escuela Secundaria 10 de abril, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, lo cual quedó grabado por uno de los testigos del ataque.

ALUMNO ARMADO CON MACHETE🚨 Un alumno de la secundaria "10 de abril", ubicada en el municipio de #EmilianoZapata, #Morelos, amenazó con un machete a uno de sus compañeros al interior de un salón de clases. pic.twitter.com/Bl4drOjKRu — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 16, 2022