Javier Hernández y LA Galaxy eliminan de la U.S. Open Cup a Carlos Vela y LAFC

Los mexicanos “Chicharito” Hernández y Carlos Vela se enfrentaron este jueves en el estadio de LA Galaxy; Los Ángeles FC fueron derrotados 3-1 por el equipo de Greg Vanney.

Por Diego Ibarra

Ciudad de México, 26 de mayo (ASMéxico).- Dentro de un partido que llamaba poderosamente la atención por ser el segundo enfrentamiento entre Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela dentro del futbol estadounidense, LA Galaxy se encargó de golear a los “Black & Gold” desde el Dignity Health Sports Park con goles de Cabral, “Chicharito” y Joveljic; Vela salió lesionado del encuentro.

Somos el pinche Galaxy, a nuestro equipo no nos ganan en nuestra casa 💪 SOMOS LOS ÁNGELES 💙🤍💛 pic.twitter.com/ok9GQ5EoXu — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) May 26, 2022

En el primer tiempo de este duelo correspondiente a los Octavos de Final de la U.S. Open Cup 2022, no se pudo ver gran nivel por parte de ninguno de los equipos, aunque lamentablemente para el conjunto del Banco of California Stadium, su mejor jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 20′ tras sufrir molestias musculares.

Para la parte complementaria Galaxy de Greg Vanney puso tierra de por medio ante el LAFC de Steve Cherundolo, pues apenas a los 50′ se adelantaron gracias a una conexión con aroma francés entre Samuel Grandsir y Kevin Cabral, en la que el segundo cerró la pinza entrando totalmente solo y venciendo a Maxime Crépeau.

Rápidamente llegó el 2-0 con Javier “Chicharito” Hernández como protagonista. Los locales realizaron un contragolpe a gran velocidad y de nueva cuenta se conectaron los franceses, Grandsir y Cabral, para asistir al ariete azteca, que definió solo ante el arquero canadiense del rival.

En el 74′ se retiró del césped el histórico goleador de la Selección de México tras terminar con una sequía goleadora bastante alarmante. Fue ovacionado por los presentes en el inmueble y entregó el gafete de capitán a Marky Delgado. Dejan Joveljic, fue quien marcó el 3-0 y sepultó las aspiraciones de los “Black & Gold” en el 81′.

Los Ángeles es 💙🤍💛 pic.twitter.com/THNrrIbcjV — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) May 26, 2022

Para el descuento de LAFC, el encargado de anotar el tanto de la honra, fue Ryan Hollingshead. Es entonces con este resultado con el que LA Galaxy elimina de U.S. Open Cup a su máximo rival en una nueva edición de El Tráfico y se medirán ante Sacramento Republic.

