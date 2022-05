En el caso Debanhi hay mucho más. El Gobierno federal trabaja sobre nuevas pistas

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– En el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida 13 días después de haber sido reportada como desaparecida en Nuevo León, aún no está dicho todo, ya que las autoridades federales cuentan con nueva información sobre lo sucedido, la cual no será dada a conocer aún por respeto a la familia, compartió Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Nosotros ofrecimos ayuda, por instrucción del Presidente, al Gobernador (Samuel García), al Gobierno del estado, y estamos coadyuvando en el caso. Evidentemente sí hay información (nueva) que espero que en su momento se dé a conocer, pero que hoy por el acuerdo que se tuvo con el padre de Debanhi, es mi obligación, hasta el día de hoy guardar silencio sobre la nueva información. No quiero que por una opinión mía vaya a haber un problema”, dijo este miércoles Rosa Icela Rodríguez en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La muerte de Debanhi ha atraído la atención de la sociedad, tanto en México como en el mundo, debido a las inconsistencias, la opacidad, las contradicciones de las autoridades del Gobierno de Nuevo León y las filtraciones que han sido publicadas en los medios de comunicación.

En un primer dictamen que fue difundido en la prensa, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que encabeza ​​Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, determinó que la causa de muerte de la joven fue un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente al caer a la cisterna del motel. Sin embargo, su padre y diversos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del “accidente”.

Ante esto, Mario Escobar, padre de Debanhi, y su familia solicitaron una segunda necropsia de forma independiente a las autoridades estatales, en la que, de acuerdo con los resultados, Debanhi Escobar fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Además este peritaje encontró que habría sufrido abuso sexual antes de morir.

En entrevista con Los Periodistas, Mario Escobar dijo que él tiene la hipótesis de que la muerte de su hija se trató de un feminicidio:

“Mi hipótesis dice que sí. Mis argumentos dicen que sí, porque no puedo asegurar hasta no demostrar, esa es mi hipótesis, junto con mis abogados, junto con la gente que me está apoyando. Para mí, en mi hipótesis, lo dejo muy claro, fue un feminicidio”.