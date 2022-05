VIDEO: Christian Nodal habla del feminismo y envía polémico mensaje a “estafadora”

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 26 de mayo (LaOpinión).- El cantante mexicano Christian Nodal de nuevo está en el ojo del huracán después de que mandara un contundente mensaje sobre el movimiento feminista, lo que desató opiniones divididas entre sus millones de seguidores en su perfil personal en Instagram.

Durante una transmisión en vivo que hizo en redes sociales, el intérprete de “Ya no somos ni Seremos”, “Botella tras botella” y “Vivo en el 6″ lanzó un contundente mensaje que inmediatamente fue relacionado con las recientes declaraciones que destapó sobre Belinda y su ruptura sentimental.

Hace poco más de una semana fue que el originario de Caborca, Sonora utilizó su cuenta en Twitter para compartir una presunta conversación con Belinda en la que ella le pedía dinero para arreglarse sus dientes y apoyar económicamente a sus papás, lo que significó un importante escándalo en la industria del entretenimiento.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022