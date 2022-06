Nuevo León: mucha carne y poca agua

La crisis del agua en Nuevo León ha tomado a gran parte de la población por sorpresa, nuestras presas están casi vacías y realmente no existe solución inmediata, sólo medidas de contención. Este último mes hemos enfrentado cambios drásticos que han alterado nuestro ritmo y estilo de vida. Comenzaron por bajar la presión del agua y alternar los días en los que cada zona del estado no tendría agua, y por si fuera poco, la temperatura sigue estando por encima de los 32 grados centígrados la mayor parte del tiempo. Este último mes, las cosas han cambiado y son cada vez más inciertas y desesperanzadoras. Gran cantidad de colonias pasan más de una semana sin agua, mientras que los sectores donde el nivel económico es mayor, recién están siendo afectadas por estos cortes, ha sido un golpe de realidad duro para las y los neoloneses.

El gobierno informó que tendríamos agua sólo de 3 o 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, lo cual no ha sido tan certero todos los días, los horarios no se respetan. La escasez de agua purificada se ha visto en todas las tiendas de conveniencia y en los grandes supermercados. La población ha comenzado a manifestarse bloqueando las avenidas más importantes de la ciudad y el futuro de nuestro estado es bastante incierto.

El pasado 16 de junio el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, transmitió en vivo a través de sus redes sociales mientras visitaba un matadero en compañía de Agua y Drenaje de Nuevo León y Protección Civil. Este matadero contaba con al menos 3 pozos ilegales de donde robaban agua desde hace 30 o 40 años y a parte incumplía con los parámetros para descartar los desechos. Este matadero asesina a 600 vacas por día, cada uno de estos animales consume al menos 1 mil litros de agua diarios, 6 mil litros de agua potable al día. El Gobernador mencionó en este video que Nuevo León necesita 16 mil litros para restablecer el agua del estado. Tan sólo durante el mes de marzo, se utilizaron 3 millones de litros de agua en este matadero.

Algo que llamó mi atención, fue que el Gobernador mencionó en el video “ahora sí me voy a hacer vegano”. Jamás imaginé que un servidor público pronunciara esas palabras, pero me da gusto que puso el tema sobre la mesa y espero pueda darle una oportunidad a la alimentación basada en plantas, tal y como lo ha hecho el Dr. Alfonso Martínez, Secretario de Medio Ambiente de nuestro estado, quien incluso ha mencionado la importancia de cuestionar nuestros hábitos de consumo en medios y ha recordado a la población que podemos tomar acción a nivel individual. No recuerdo que alguna vez se hayan hecho cápsulas del gobierno que sean transmitidas en los noticiarios donde se mencione a los alimentos como una manera de cuidar los recursos, pero afortunadamente esto ya es una realidad.

“En pocas palabras, mientras mayor sea la proporción de alimentos vegetales que estemos consumiendo, va a ser menor la huella hídrica y va a ser menor la huella de carbono” – Dr. Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de Medio Ambiente de Nuevo León.

Una revisión sistemática publicada en Public Library of Science comparó una variedad de dietas comunes y sostenibles con la dieta occidental promedio. Encontraron que las dietas a base de plantas utilizan la menor cantidad de agua y que hacer estos cambios en nuestra alimentación podrían reducir el consumo de agua en un 50 por ciento. Para producir un kilogramo de carne de vacas se utilizan más de 15 mil litros de agua, para generar un kilogramo de granos tan sólo se requieren 1 mil 500 litros de agua y para un kg de vegetales se utiliza poco más de 300 litros por kilogramo.

En Nuevo León, no tenemos agua, pero sí carne, refrescos y cerveza. La ganadería es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del aire. Según una investigación de la Universidad de Oxford, adoptar una alimentación vegana puede reducir hasta el 73 por ciento el impacto ambiental de una persona. Según el Registro Público de Derechos de Agua de Conagua, de los 2 mil 028 millones de metros cúbicos de agua que se consumen en Nuevo León anualmente, el 71 por ciento va destinado al sector agrícola.

La sequía, la desertificación y el estrés de los ecosistemas son el resultado de nuestras acciones, no son eventos naturales. Es momento de cuestionarnos y de actuar, elegir responsablemente y conscientemente lo que consumimos. Nuestro apetito está acabando con el agua, con nuestro entorno, con nuestra salud y con la vida de los animales. La producción de carne y lácteos es un sistema ineficiente e insostenible.

Presiona aquí para recibir recursos gratuitos y acceso a nuestro grupo de apoyo en línea.

Katia Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/katia-rodriguez Licenciada en Biología, su trabajo está enfocado en buscar la justicia social y la interseccionalidad entre las distintas luchas. Los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a defender los derechos de los animales y actualmente se desempeña como Gerente de Campañas en México para la organización internacional Vegan Outreach.