Monreal va a mitin de Morena. Pide piso parejo y “abandonar simulación e hipocresía”

El Senador morenista pidió que haya igualdad de oportunidades para la selección de candidatos durante un acto de unidad para fortalecer la transformación en Coahuila rumbo a las elecciones de 2023 para Gobernador.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, llamó este domingo a la dirigencia nacional de su partido a que haya “piso parejo” en la selección del candidato o candidata para la Presidencia de la República.

El Senador destacó la importancia de que los dirigente y aspirantes presidenciales de Morena se unieran en un mitin en Coahuila al que sí fue invitado, a diferencia de la concentración en Toluca, Estado de México.

Desde el municipio de Francisco I. Madero, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aconsejó abandonar la intolerancia y la exclusión, así como la simulación e hipocresía.

“Para salir victoriosos el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía”, señaló.

#EnVivo Desde Francisco I. Madero, Coahuila, en un acto de unidad para fortalecer la transformación y ratificar los próximos triunfos. https://t.co/8ficXmpVpn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

Para la designación del candidato de Morena a la Presidencia del 2024, insistió en que es necesario establecer un piso parejo pues “no debe haber imposición, sino una participación democrática de la militancia”.

Monreal Ávila reiteró que es indispensable fijar reglas claras para la elección de dirigentes políticos y gobernantes en Morena: “Pido parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones”, señaló.

Asimismo, el coordinador de los morenistas pidió seguir la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo cual significa “no ser rehén de un pequeño grupo; no a facciones”.

Así nos recibe Francisco I. Madero, #Coahuila, estamos convocadas y convocados a un acto de unidad para fortalecer a MORENA y entregar buenos resultados al pueblo de México. pic.twitter.com/BTSfOHJp2F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

En su intervención durante el mitin de Morena en Coahuila, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que “no es momento de debates políticos” sino de unidad, luego de que el Senador Ricardo Monreal pidiera “piso parejo” en la selección de candidatos para el 2024.

“No es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y para ello debemos mantenernos unidos”, expresó el funcionario tabasqueño.

El Secretario afirmó que el partido va a ganar las elecciones para Gobernador en el Estado de México y Coahuila, sin embargo, requieren estar unidos: “No se equivoquen, Morena va a estar unida y Morena va a ganar sin duda”.

Las y los líderes de Morena asistieron este domingo a un segundo evento masivo que marca el inicio de su estrategia electoral para tratar de arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) uno de los últimos bastiones históricos que le quedan: la gubernatura de Coahuila.

La disputa de este territorio clave será en los comicios del 2023, pero el oficialismo busca desde ahora tomar la delantera en la contienda.

Al igual que en el mitin del pasado 12 de junio, celebrado en Toluca, Estado de México, se espera la participación de los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido en 2024, las llamadas “corcholatas”, así como de quienes desean formar parte del proceso interno de selección para luchar por el Gobierno de Coahuila.

En el Estado de México y Coahuila habrá elecciones de Gobernador el próximo año, con lo que estos actos refuerzan la presencia de Morena en ambas entidades, las dos últimas que le quedan al PRI, partido que atraviesa por una fuerte crisis después de los pocos resultados favorables que obtuvo en los comicios del 5 de junio.