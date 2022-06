VIDEO: Belinda se encuentra con una boda y bendice a la novia antes de que se case

Detrás de ellas aparece el novio al que Belinda le dice que por favor la cuide y la quiera mucho, mientras los dos se abrazan junto a la cantante e influencer para tomarse la foto del recuerdo.

Por Megan Negrete

Monterrey, 26 de junio (La Opinión).– A pesar de que ya han pasado más de cuatro meses de su ruptura de compromiso con Christian Nodal, Belinda no deja de estar bajo los reflectores con todo lo que ha desatado su alrededor, principalmente su mamá en redes sociales, quien no ha perdido oportunidad de burlarse y “atacar” al ex de su hija.

Pese a ello, la cantante española no deja de acumular buenos momentos y en esta ocasión se llevó de nuevo la atención de sus fanáticos, luego de darle la bendición a una novia que se hospedaba en el mismo hotel en donde ella se encontraba, durante su visita a la ciudad de Monterrey.

El video del momento fue compartido por la cuenta de Instagram del programa Venga la Alegría, en el que se ve el momento justo en que la cantante aprovecha dos segundos de su tiempo para darle la bendición con todo y la persignada a la sorprendida novia que se ve feliz con el encuentro de ella y Belinda.

Detrás de ellas aparece el novio al que Belinda le dice que por favor la cuide y la quiera mucho, mientras los dos se abrazan junto a la cantante e influencer para tomarse la foto del recuerdo.

El video de inmediato se hizo viral y en pocos minutos alcanzó más de cinco mil reproducciones, comentarios simpáticos sobre la actitud buena onda de Belinda y muchos más para desearles buenas vibras y lo mejor para la pareja de recién casados.

Belinda se encuentra en la ciudad norteña por cuestiones de trabajo y por lo que podemos ver en el video, solo bajo al lobby del hotel, cuando de pronto se encontró con la novia y no tuvo mayor empacho en tomarse la foto y desearle buenos deseos.

