“Conservo el anhelo de justicia social”: Sheinbaum; oposición copia a Morena: Ebrard

Ricardo Monreal se reunió con Martí Batres, Jefe de Gobierno de la capital; Adán Augusto asistió a una asamblea informativa en Mazatlán, Sinaloa; y Marcelo Ebrard también anunció una queja ante la dirigencia de Morena por presunto “derroche” de dinero por sus contrincantes en la encuesta interna.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Se ha cumplido una semana desde que la y los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciaron su recorrido por el país como parte de sus giras en busca de la nominación para las elecciones del 2024.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, recordó su lucha desde antes de incursionar en la administración pública; además de que reconoció el papel de las mujeres dentro de la política.

Como parte de su gira por el país como precandidata rumbo a 2024 por la izquierda, Sheinbaum compartió esta mañana el fragmento de una entrevista que le realizó el Canal 66 de Mexicali, Baja California, esto dentro del marco de su visita al estado.

“El ser mujer hoy es una gran oportunidad, se reconoce no sólo por las mujeres en México, sino por hombres y mujeres, abren la posibilidad para que una mujer llegue a la Presidencia”, destacó.

Aseguró que en los últimos cuatro años se ha abierto de tal forma la participación de las mujeres en la política, mencionado ejemplos como Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; e incluso a Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo que le reconoció pese a no estar de acuerdo con ella.

La participación de las mujeres en lugares en donde antes no estábamos, enriquece la democracia. Hemos demostrado que las mujeres no solo podemos, sino que gobernamos bien. Les comparto esta entrevista que me realizó hace unos días Noticieros Contacto del @Canal66tv de… pic.twitter.com/jaCy2QE1NZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2023

Asimismo, Sheinbaum recordó esta mañana los tiempos en que se dedicaba a la academia; sin embargo, señaló que siempre lo hizo con una perspectiva social.

En su misma red social subió un recorte de un diario local del estado de California donde aparece la exmandataria sosteniendo una pancarta, esto como seña de protesta ante una visita que realizó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en 1991 a dicha ciudad.

“Ya han pasado unos años, pero conservo el mismo sentimiento y anhelo de justicia social, para que haya patria para el pobre y patria para el oprimido”, destacó.

Un día antes, Claudia Sheinbaum culminó su visita al Estado de México con una asamblea informativa llevada a cabo en Valle de Chalco, donde destacó la presencia de hasta 75 mil asistentes.

Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos. Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y junto con varias compañeras y compañeros… pic.twitter.com/zMoXRkNKSv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2023

MARCELO EBRARD CASAUBÓN

El excanciller Marcelo Ebrard denunció que sus otros compañeros rivales que buscan la candidatura presidencial de la izquierda en 2024 han “derrochado” en eventos proselitistas durante sus respectivas promocionales.

En conferencia de prensa, el exsecretario de Relaciones Exteriores anunció que presentará una queja ante la dirigencia de Morena con el fin de exigir una contabilización clara de los cinco millones de pesos que el partido le designó a cada uno de sus precandidatos.

Aseguró que dicho recurso no es “porque quiera yo tener conflicto (…) sino porque debe cumplirse lo que dijimos”, haciendo alusión al acuerdo firmado por cada uno de ellos al momento de su registro a la encuesta interna.

En ese mismo evento, señaló a la oposición que, luego de que anunciaran el día de hoy su proceso interno para definir a su candidato, consideró que dicho bloqueo “copió” a Morena el método para seleccionar a su abanderado en 2024.

También resaltó que él sigue al frente en las encuestas, incluso por encima de Claudia Sheinbaum, asegurando que pese a otros censos la han posicionado a ella a la cabeza, también hubo errores con respecto a las predicciones en las elecciones del Estado de México.

“Esta estrategia de empujar encuestas, está muy visto esto, no funciona”, añadió.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Este lunes, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó en la Plazuela República, en Mazatlán, Sinaloa, la asamblea informativa que forma parte del proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la Presidencia.

López Hernández alborotó a la asistencia no sólo emulando el estilo crítico que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido contra algunos medios.

Se fue duro contra Televisa, de quien dijo no necesita sus entrevistas, pues es con la población con la que prefiere ese tipo de encuentros.

Latinus, de donde Carlos Loret de Mola forma parte, también fue señalado de parcial ante los vivas y porras de la asistencia.

En la explanada fueron colocadas unas mil 200 sillas para recibir a simpatizantes de Escuinapa, El Rosario, Concordia, Cosalá, Elota y San Ignacio.

Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 53 y 27, así como transportistas y exferrocarrileros.

Pese a que los precandidatos mantienen el discurso de que no son actos anticipados de campaña, en la práctica López Hernández hizo referencia de los programas sociales que tiene López Obrador para favorecer a las personas de la tercera edad.

Recordó que se trata de un beneficio que implementó el Presidente y presumió que para el próximo año tendrá un incremento por lo que será de seis mil pesos.

Se ganó entonces más aplausos y porras de los asistentes, que en un buen número eran adultos mayores.

Previo al evento en la Plazuela República, el exSecretario de Gobernación desayunó marlin en el mercado José María Pino Suárez, después caminó por la calle Aquiles Serdán para dirigirse a la Plaza Machado a un encuentro con la prensa, pero a medio camino abordó una Pulmonía y llegó más rápido.

Entre los asistentes a este evento se observó al Regidor Roberto Rodríguez y a la Síndico Procurador Claudia Cárdenas; así como diputados locales Rita Fierro, diputada suplente de Flor Emilia Guerra actual Secretaría de Pesca, Nela Rosiely Sánchez, el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta y el Diputado Ambrosio Chávez Chávez, coordinador de giras de López Hernández.

Los que brillaron por su ausencia, fueron los pasistas, y el propio Héctor Melesio Cuen Ojeda, actual dirigente del Partido Sinaloense (PAS). Luego de que desde hace meses se auto nombrara coordinador del movimiento a favor de Adán Augusto López Hernández, y después fuera sustituido por el Diputado local Ambrosio Chávez Chávez.

Valoro el respaldo y la calidez del pueblo mazatleco. Con su apoyo, nada nos detendrá en esta lucha por consolidar el cambio verdadero. La transformación es una realidad palpable: vivimos en un México con más oportunidades para todas y todos. pic.twitter.com/wPNbiFXWdA — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 26, 2023

RICARDO MONREAL ÁVILA

El Senador morenista con licencia, Ricardo Monreal, se reunió este lunes con el Jefe de Gobierno de la CdMx, Martí Batres, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la capital.

“La unidad es fundamental para continuar transformando al país. Me dio gusto saludar al Jefe de Gobierno, el maestro @martibatres, amigo y compañero de batallas políticas”, escribió el aspirante en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el mandatario capitalino respondió a dicha foto en su propia cuenta, quien destacó la conversación que sostuvo con Monreal con respecto a la transformación del país encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me visitó el senador con licencia @RicardoMonrealA. Hablamos de la importante transformación del país que encabeza el Presidente @lopezobrador_ . pic.twitter.com/G5SqqNJnxP — Martí Batres (@martibatres) June 26, 2023

El exedil de la Alcaldía Cuauhtémoc también se reunió con varias mujeres de la CdMx, incluyendo su esposa, en un desayuno donde agradeció su apoyo al formar parte del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

“En donde quiera que vamos, veo que la gente acude: los hombres y las mujeres van conmigo y con mi esposa. Tratamos de transmitirles nuestro mensaje, la esperanza y la actitud positiva de salir adelante”, dijo en dicho encuentro.

MANUEL VELASCO

El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, destacó la inversión extranjera en el país tras llevar a cabo una visita a una planta automotriz en el estado de San Luis Potosí.

El Senador con licencia del PVEM agradeció esta tarde el recibimiento por parte de Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW Group en México, quien le mostró la planta industrial de automóviles que cuenta San Luis.

Velasco reconoció a la empresa por el reciente anuncio de una inversión en América Latina de aproximadamente 800 millones de euros para la construcción de vehículos eléctricos.

Recorrí la planta armadora de autos de @BMWGroup en #SanLuisPotosí que recientemente anunció su mayor inversión en América Latina de 800 millones de euros para construir aquí vehículos eléctricos. pic.twitter.com/D7f9aVLSVu — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 26, 2023

“La inversión de BMW Group en San Luis Potosí es ejemplo de lo que podemos lograr si los mexicanos trabajamos unidos para aprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Nearshoring y detonar más desarrollo y más empleos”, resaltó.

Destacó la necesidad de incentivar e incrementar la inversión verde a iniciativas como las de BMW, quien mudará la industria automotriz a través de la producción de vehículos eléctricos no contaminantes.

— Con información de Río Doce