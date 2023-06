DeSantis presenta políticas fronterizas y migratorias semejantes a campaña de Trump

Por Valerie González y Steve Peoples

Eagle Pass, Texas, EU, 26 de junio (AP).— El precandidato Presidencial republicano Ron DeSantis prometió poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, terminar la construcción del muro en la frontera sur y enviar fuerzas estadounidenses a México a combatir a los cárteles de las drogas como parte de sus propuestas en política de migración que presentó el lunes en una ciudad fronteriza de Texas.

Dicho plan, la primera iniciativa detallada que promueve el Gobernador de Florida con vistas al 2024, constituye en una añeja lista de objetivos imposibles de las propuestas republicanas sobre migración y que reflejan en gran medida las políticas del exmandatario Donald Trump.

El plan de DeSantis enfrenta una alta improbabilidad de que se lleve a cabo porque necesitaría que se dé marcha atrás a precedentes jurídicos, la aprobación de otros países e incluso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

Aun así, DeSantis proyectó el lunes una imagen de confianza, y arremetió contra los dirigentes de ambos partidos políticos por no frenar lo que describió como una “invasión” de migrantes en un discurso ante residentes de Eagle Pass, Texas, una comunidad convertida en un importante corredor de cruces fronterizos no autorizados durante la Presidencia de Joe Biden.

El equipo de campaña de DeSantis se ha comprometido a difundir más detalles sobre la política en las próximas semanas. Pero al tomar como punta de lanza la migración, DeSantis está dando prioridad a un tema divisivo que interesa desde hace mucho tiempo a la mayoría de electores conservadores del Partido Republicano.

El grupo promigrantes America’s Voice censuró a DeSantis por hacer referencias a una “invasión” que han mencionado supremacistas blancos.

Sin embargo, los electores ubicados en el centro político se han mostrado en los últimos meses a favor de políticas de migración más enérgicas ante el aumento de los cruces fronterizos ilegales.

En total, seis de 10 adultos en Estados Unidos desaprueba el manejo del Presidente Biden a la migración, según una reciente encuesta de AP-NORC.

