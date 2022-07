VIDEO: Primeras imágenes del live action de Los Caballeros del Zodiaco

MADRID, 26 de julio (EuropaPress).- La película en imagen real de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya) presentó sus primeras imágenes durante la Comic-Con de San Diego donde la producción hizo una presentación que contó con algunos de sus protagonistas. Un clip que ahora, días después de la SDCC, Toei ha lanzado on-line.

El vídeo en cuestión muestra imágenes del rodaje en las que aparecen Arata Mackenyu como Seiya (el caballero de Pegaso), Madison Iseman como Saori/Atenea, el actor de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos Sean Bean como Alman Kiddo y Diego Tinoco como Ikki (el caballero de Fénix). Framke Janseen, la actriz que dio vida a Jean Grey/Fenix Oscura en la saga X-Men, también se deja ver en el vídeo ataviada con un siniestro traje, aunque no se ha revelado qué personaje interpretará.

Nick Stahl y Mark Dacascos completan el reparto del filme dirigido por el polaco Tomasz Baginski, realizador con amplia experiencia en el mundo de la animación y los videojuegos que firma con esta adaptación el que será su primer largometraje.

Thank you🙏 #SDCC2022! You were AMAZING!🔥❤️

We were so happy to be among such passionate #KnightsoftheZodiac fans at our first look panel. We felt your Cosmo🔥burning!

Thanks to all of our incredible panelists for a wonderful evening! We can’t wait to see #KotZmovie in 2023! pic.twitter.com/pPveFnYAl3

— Knights of the Zodiac Live Action Film (@KotZmovie) July 24, 2022