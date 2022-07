Briden critica a Trump por asalto al Capitolio; le faltó “valor para actuar”, asegura

Por Will Weissert

WASHINGTON, 26 de julio (AP).— El Presidente Joe Biden criticó el lunes a su predecesor por no intentar detener el letal ataque de una turba contra el Capitolio el año pasado, y dijo que “Donald Trump careció del valor para actuar” mientras se desarrollaba un “infierno medieval” durante horas.

Biden, quien sigue aislado tras haber dado positivo a COVID-19 la semana pasada, ha criticado previamente a Trump por ayudar a incitar a la multitud el 6 de enero de 2021 con una “maraña de mentiras” acerca de que las elecciones presidenciales de 2020 estaban manchadas por un fraude electoral generalizado, algo que en realidad nunca ocurrió.

Brave women and men in uniform across America should never forget that the defeated former president of the United States watched January 6th happen and didn’t have the spine to act.

In my remarks today to @noblenatl, I made that clear: https://t.co/pQ8E4IcZR1 pic.twitter.com/uO60QO0Wrz

— President Biden (@POTUS) July 25, 2022