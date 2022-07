Más de 20 personas en India fallecen a causa de intoxicación por alcohol adulterado

AHMEDABAD, India/MADRID, 26 de julio (AP/Europa Press).— Al menos 21 personas fallecieron y otras 30 enfermaron tras tomar alcohol adulterado en el oeste de India, dijeron las autoridades el martes.

Los decesos se produjeron en los distritos de Ahmedabad y Botad, en el estado de Gujarat, donde la fabricación, venta y consumo de licor están prohibidas, señaló Mukesh Parmar, un alto funcionario gubernamental. Por el momento se desconocía qué producto químico se empleó para adulterar el alcohol.

La Policía india ha detallado que 16 personas han muerto en el distrito de Botad, mientras que cinco han fallecido en el cercano distrito de Ahmedabad. El Director General de la Policía de Gujarat, Ashish Bhatia, ha confirmado la detención de tres personas en Botad por su presunto papel en la preparación y venta del licor.

It is not a good morning in #Gujarat. At least 23 men have died after consuming spurious alcohol in Dry Gujarat.Over 40 men have been admitted in #Bhavnagar hospital.Ruling #BJP has yet not admitted that the deaths are due to country made liquor. There is prohibition in Gujarat. pic.twitter.com/bS7uxEhD6m

