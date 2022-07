Israel tira viviendas de palestinos sospechosos de asesinato de guardia de seguridad

JERUSALÉN, 26 de julio (AP).— El ejército de Israel derribó el martes de las viviendas de dos palestinos sospechosos de matar a un guardia de seguridad israelí en un asentamiento en Cisjordania en abril.

Vyacheslav Golev fue asesinado en una balacera en la entrada de un asentamiento judío en la Cisjordania ocupada el 29 de abril. El grupo insurgente palestino Hamas se atribuyó la autoría del ataque.

El ejército detuvo más tarde a dos palestinos sospechosos de perpetrar el ataque. El martes, el ejército dijo que tiró sus casas en Qarawat Bani Hassan, una localidad del norte de Cisjordania.

En un comunicado, el ejército señaló que sus fuerzas enfrentaron una protesta violenta durante la cual se arrojaron bombas incendiarias y neumáticos en llamas a los soldados.

