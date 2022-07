La UE acuerda reducir 15% el consumo de gas hasta primavera; hay algunas excepciones

BRUSELAS, 26 Jul. (EUROPA PRESS).- Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) han alcanzado este martes un acuerdo político para reducir de forma “voluntaria” el consumo de gas en el mercado comunitario un 15 por ciento hasta la próxima primavera aunque con excepciones como las interconexiones o la capacidad de exportación, tras la propuesta de la Comisión Europea de la pasada semana para hacer frente a posibles cortes de suministro de gas por parte de Rusia.

Además, el acuerdo de los Veintisiete establece que serán los países de la UE los que tendrán la responsabilidad de activar el estado de “alerta” en la Unión a través del Consejo para que se active la obligatoriedad de la reducción de consumo de gas, a diferencia de la propuesta inicial de Bruselas.

“La adopción de la propuesta de reducción de gas en un tiempo récord ha fortalecido nuestra seguridad energética”, ha indicado el Ministro de Industria y Comercio de la República Checa y Presidencia de turno, Jozef Síkela, que ha añadido que el ahorro de gas ahora mejorará la preparación de la UE.

El acuerdo político, al que sólo Hungría se ha opuesto, plantea reducir la demanda de gas un 15 por ciento entre el 1 de agosto del presente ejercicio y el 31 de marzo del próximo año, respecto a la media de consumo de los últimos cinco años aunque cada país escogerá qué medidas que implementará.

Así, contempla excepciones específicas para algunos estados miembro considerando factores como la interconexión de un país respecto a otras redes gasísticas en la UE, la sincronización con la red de distribución eléctrica europea, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento.

Con base en ello, podrán solicitar una excepción aquellos países de la UE que cuenten con una baja interconexión con otros Estados miembro y puedan demostrar que su capacidad de exportación por interconexión o a través de terminales de gas natural licuado se puede utilizar para redirigir el consumo de gas a otros Estados miembro. El caso en el que presuntamente se inscribiría España.

Today's agreement to save 15% of gas across Europe is a huge step forward towards reducing our vulnerability to Russia's gas games.

We can be masters of our own energy security this and next winter, on the basis of unity and solidarity. pic.twitter.com/VJVBOKhXfu

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) July 26, 2022