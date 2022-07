Hablar de inequidad en Morena es menospreciar al pueblo, advierte el Presidente

El Presidente dejó claro que la democracia es fundamental en el proceso de selección de los precandidatos presidenciales de su partido rumbo a 2024.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de su partido, Morena, y dijo que “quienes apuestan a las trampas les va mal”, zanjando las acusaciones hechas sobre todo por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Monreal y Ebrard han advertido que no habría “piso parejo” en Morena. El Presidente los ha puesto esta mañana en aprietos porque su precampaña está basada en esa queja. La Senadora Malú Mícher, coordinadora de los ebrardistas en campaña, dijo ayer que “los obstáculos no pueden estar dentro del partido”.

Pero lo dicho por el Presidente pone incluso en duda el nombre del grupo que aglutina a los simpatizantes de Ebrard, que se llama “Progresistas por la Unidad y Piso Parejo”.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, estuvo en la mañanera, junto al Presidente.

“Tengan cuidado”, dijo López Obrador. “No hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”.

“Y cuando se habla de que ‘no hay piso parejo’ es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien, o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo está rechazando la gente. Tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que el pueblo es manipulable. Pues no. Esto cambió. Hay fraudes que se han cometido últimamente pero no les ha alcanzado, no les ha servido. La gente está muy consciente, y lo mismo: darle toda la confianza a los ciudadanos”, agregó el Presidente.

“La encuesta no falla. Y si se quiere ser candidato ‘haiga sido como haiga sido’, ser Gobernador o Presidente ‘haiga sido como haiga sido’, pues no. Y lo otro: no salí yo, no hay democracia; si salgo yo, sí hay democracia. Los que venimos del movimiento no luchamos por cargos, luchamos por principios”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.

“En todos los partidos se tiene que buscar la democracia. Siempre. Más si se viene de una lucha opositora por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco [Morena], aunque tengo licencia porque me desempeño, y es para mí un orgullo, como Presidente de México y [por lo tanto] represento a todo el pueblo”, agregó.

“Pero creo que debe de hacerse valer la democracia. No sólo como sistema político sino como forma de vida. La democracia es, como sabemos, el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo; pero también es un principio básico. Tiene que haber democracia en la familia, en los amigos, en los sindicatos. Democracia como forma de vida. Es como la honestidad: son principios básicos, fundamentales. La justicia, la igualdad, la libertad”, dijo López Obrador.