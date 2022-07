El FMI rebaja su pronóstico de crecimiento mundial; ve “plausible” el peor escenario

Madrid, 26 de julio (Europa Press).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado sustancialmente a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial en 2022 y 2023 como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania, el endurecimiento de la política monetaria para calmar la inflación y el impacto de la COVID-19 en China, advirtiendo de que los riesgos se inclinan a la baja y hacen “plausible” un peor escenario con uno de los ritmos de crecimiento mundial más débiles desde los años 70.

De este modo, el escenario base manejado por el FMI en la actualización de sus perspectivas económicas mundiales, que revisan los pronósticos publicados el pasado mes de abril, contempla un crecimiento del PIB mundial del 3.2 por ciento en 2022 y del 2.9 por ciento en 2023, lo que supone un recorte de cuatro y siete décimas, respectivamente.

En cuanto a la inflación, por contra, el Fondo ha elevado sus proyecciones globales al 8.3 por ciento este año, frente al 7.4 por ciento de abril, y al 5.7 por ciento en 2023, nueve décimas más que en primavera.

The global economy is slowing sharply. The war in Ukraine, rising energy and food prices, and supply-demand imbalances are feeding worldwide inflation. Find out how much this will affect global growth and what policymakers can do. https://t.co/ldMsaieJUU #WEO pic.twitter.com/rdHcvhY5cw

— IMF (@IMFNews) July 26, 2022