VIDEO: “Veo una patrulla y echo lumbre a tu negocio”. Así extorsiona La Unión Tepito

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Un presunto integrante de La Unión Tepito fue captado por cámaras de seguridad de un negocio mientras intentaba extorsionar a un locatario del mercado de La Merced, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

En el video, el cual fue compartido en redes sociales por el periodista Antonio Nieto, se observa cómo un sujeto con casco de motocicleta y chamarra de color negro, llega al local de abarrotes junto con otro hombre para amenazar al dueño:

“Mira, pa’ pronto, nosotros somos la gente de la ruta, la plaza la traemos nosotros. Entonces, agarra este número. Mañana así como vas abriendo quiero que te comuniques con nosotros, si no, entonces vamos a venir y le vamos a prender fuego a esta madre”, dice el presunto extorsionador, quien insiste al comerciante en que tome un papel del mostrador.

Y agrega: “Si no te vamos a mandar a chingar a su madre a todas las camionetas y a todos, tanto a los que te venden y vas a perder tu negocio, mi chavo. ¿Oíste? Marcas a este número mañana a las ocho de la mañana”.

Asimismo, en las imágenes se escucha al presunto criminal amenazar al vendedor para que éste no llamara a la policía. “Veo una pinche patrulla aquí en el transcurso de la noche y le estoy echando lumbre a tu negocio, ¿oíste?”.

El hombre se retira del local no sin antes insistirle al comerciante que marque al siguiente día a las 08:00 horas. “Estás hablando con gente de La Unión, mi chavo. Mañana a las ocho de la mañana”, dice. “¿Y si no quiero?”, cuestionó el locatario, a lo que el extorsionador le contestó: “si no voy a venir y te voy a chingar”.