¿De qué trata Bardo, la película más reciente de Alejandro González Iñárritu?

La nueva película del cineasta mexicano, cinco veces ganador del Premio de la Academia, llegará también a cines y a Netflix después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y Netflix anunciaron la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, con la que compite en el Festival de Cine de Venecia por el León de Oro.

A través de las redes sociales de la película, el director compartió algunas fotos desde el set de grabaciones.

“Los sueños, como el cine, son reales pero no verdaderos. En ambas, el tiempo es líquido. Bardo es la crónica del viaje entre esas dos ilusiones cuyas fronteras son indescifrables”, escribió González Iñárritu.

“Los sueños, como el cine, son reales pero no verdaderos. En ambas, el tiempo es líquido. BARDO es la crónica del viaje entre esas dos ilusiones cuyas fronteras son indescifrables.” -Alejandro G. Iñárritu pic.twitter.com/Sc4dRPX3gm — BARDO Movie (@BardoMovie) July 26, 2022

Daniel Giménez Cacho interpreta a Silverio Gama en la cinta, filmada en México con un formato de 65mm por el nominado al Premio de la Academia, Darius Khondji (Amour, Se7en), y escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone (guión ganador del Óscar por Birdman).

“Bardo es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial. Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro”, reza la sinopsis.

Alejandro G. Iñárritu, cinco veces ganador del Premio de la Academia®, nos presenta BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades. pic.twitter.com/yBV4HqDJzg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 26, 2022

La nueva cinta de Netflix y Alejandro González Iñárritu se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, programado del 31 de agosto al 10 de septiembre, junto con The Whale de Darren Aronofsky, el drama de Marilyn Monroe Blonde con Ana de Armas y Bones and All de Luca Guadigino, con Timothée Chalamet. Bardo también llegará a cines y a la plataforma de streaming.