El FMI eleva a 2.4% su proyección de crecimiento económico para México en este 2022

Ciudad de México, 26 de julio (Europa Press/SinEmbargo).- El Fondo Monetario Internacional aumentó sus proyecciones de crecimiento económico en México para este 2022 de una perspectiva previa de 2 por ciento en abril a 2.4 por ciento en su reporte presentado el día de hoy.

El reporte de esta mañana proyecta un alza de 0.5 puntos porcentuales en 2022 en las proyecciones de América Latina y el Caribe, debido a una recuperación más robusta de sus mayores economías, comprendidas por Brasil, Colombia, Chile y México.

Con respecto a Estados Unidos, los datos actualizados del informe “Perspectivas de la economía mundial“, proyectan un crecimiento de 2.3 por ciento en 2022 y del 1 por ciento para 2023. Estas cifras corresponden a una reducción de 1.4 y 1.3 puntos menos respectivamente en comparación con sus estimaciones anteriores.

PERSPECTIVA MUNDIAL

En general, la economía mundial sufrió una estimación a la baja, que pasó del 3.6 por ciento a un 3.2 por ciento en este año. Para 2023 la tendencia se mantiene, puesto que la proyección apunta a un 2.9 por ciento en comparación con el 3.6 por ciento predicho en la actualización anterior.

El FMI asume que el PIB mundial “se contrajo en el segundo trimestre”, debido a las recesiones en China y Rusia, sumadas a varios shocks que golpearon una economía mundial ya debilitada por la pandemia, incluyendo una inflación elevada en todo el mundo, especialmente en EU y las principales economías europeas, que ha provocado condiciones financieras más estrictas, una desaceleración peor de lo anticipado en China por los brotes de COVID-19 y los efectos secundarios negativos de la guerra en Ucrania.

En cuanto a la inflación, por contra, el Fondo ha elevado sus proyecciones globales al 8.3 por ciento este año, frente al 7.4 por ciento de abril, y al 5.7 por ciento en 2023, nueve décimas más que en primavera.

En el caso de las economías avanzadas, el FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento al 2.5 por ciento en 2022 y al 1.4 por ciento el próximo año, cuando en abril había estimado una expansión del 3.3 por ciento y del 2.4 por ciento, respectivamente. Asimismo, ha revisado al alza su pronóstico de inflación, situándolo en el 6.6 por ciento este año y en el 3.3 por ciento el siguiente, frente al 5.7 por ciento y 2.5 por ciento, respectivamente, comunicado en abril.

De su lado, las previsiones de crecimiento del PIB para las economías emergentes se han visto degradadas al 3.6 por ciento en 2022, frente al 3.8 por ciento anterior, y al 3.9 por ciento en 2023, desde el 4.4 por ciento previsto con anterioridad.

EL PEOR ESCENARIO “PLAUSIBLE”

Asimismo, en su actualización de previsiones, el FMI advierte de que los riesgos para las perspectivas económicas “se inclinan abrumadoramente a la baja” y reconoce que la posibilidad de que se materialicen hace plausible un escenario alternativo con mayores niveles de inflación y un crecimiento aún más débil, que afectaría con particular intensidad a Europa.

Entre estos elementos de riesgo, el FMI señala la posibilidad de un corte del flujo de gas ruso hacia Europa en el contexto de la guerra en Ucrania, una inflación más difícil de controlar de lo previsto y condiciones financieras mundiales más estrictas, así como la amenaza de que nuevos brotes de COVID-19 o una mayor escalada de la crisis inmobiliaria frenen aún más el crecimiento chino, además de que la fragmentación geopolítica podría obstaculizar el comercio y la cooperación mundiales.

After a tentative recovery in 2021, the economic outlook has turned gloomy and uncertain, with the probability of a global recession. The latest #WEO explains the reason behind the downgrade to our growth projections. https://t.co/ldMsaieJUU pic.twitter.com/PbpvScahsN

— IMF (@IMFNews) July 26, 2022