Marvel corrige el anuncio del fichaje de Regé-Jean Page para Secret Invasion

MADRID, 26 de julio (EuropaPress).- Una de las grandes citas de la Comic-Con fue la presentación, por parte de Kevin Feige, de las Fases 5 y 6 de Marvel. En la primera de ellas estará encuadrada Secret Invasion, serie que, inicialmente, anunció en su reparto a Regé-Jean Page. Tras desatar la locura de los fans, Marvel desmintió el fichaje de la estrella Los Bridgerton, que acaba de estrenar El agente invisible de los hermanos Russo, generando caos y confusión entre los seguidores.

Ha sido en Twitter donde la “Casa de las Ideas” ha tenido que rectificar y señalar que el actor británico, que protagonizará la nueva película de Calabozos y Dragones, no formará parte del elenco del proyecto, segunda producción de la Fase 5 tras Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

“Secret Invasion, de Marvel Studios, está protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Skrull Talos. Les acompañan Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke y Olivia Colman. Una lista anterior del reparto incluía, erróneamente, también a Regé-Jean Page”, reza la publicación.

Marvel Studios’ “Secret Invasion” stars Samuel L. Jackson as Nick Fury and Ben Mendelsohn as the Skrull Talos. They are joined by Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke and Olivia Colman. A previous cast list incorrectly also included Regé-Jean Page.

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022