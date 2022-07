El danés Christian Eriksen llega oficialmente al Manchester United; firma por 3 años

El centrocampista danés fue anunciado oficialmente este martes como nuevo jugador del Manchester United.

Por Xavi Heras

Ciudad de México, 26 de julio (ASMéxico).- Decidió Eriksen. Se le abrieron varias posibilidades al final del pasado curso. El Brentford le ofreció la oportunidad de regresar a la Premier League después de que el danés tuviese que salir del Inter. En Italia no podía seguir jugando, por norma, después de sufrir un paro cardiaco durante la pasada Eurocopa, e Inglaterra le dio la bienvenida con los brazos abiertos.

Christian Eriksen se ve capaz de rendir al más alto nivel, y llega a Old Trafford motivado para tratar de devolver al Mancherster United al primer plano. “No he venido solo por el escudo”, dijo en la entrevista con la que los red devils anunciaron su contratación el martes. “Quería venir y jugar. Después de hablar con el entrenador y escuchar sus ideas fue clave para decidir venir a Manchester. Mi estilo se acopla con sus ideas”.

Eriksen, que ha firmado por tres años, se mostró sorprendido por su propio fichaje: “Antes del incidente en la Eurocopa pensaba que no regresaría al Reino Unido. Pensaba que mi oportunidad de jugar en el United se me habría pasado. En su momento jugaba en el Tottenham y luego me fui a Italia. Llegar ahora aquí es algo que no esperaba, pero estoy muy contento”.

El siguiente fichaje del Manchester United será Lautaro Martínez. El argentino fue visto durante la mañana del martes. Llegó precisamente junto a Eriksen para ponerse a las órdenes de Erik ten Hag por primera vez en Inglaterra después de haber trabajado juntos en el Ajax. Martínez firmó por cinco años después de que el United abonase más de 50 millones de euros por su traspaso. Ambos tendrán la oportunidad de debutar con su nuevo equipo el miércoles, cuando los mancunianos se midan al Wrexham, de quinta división, en un partido a puerta cerrada.

FERNÁNDEZ RENUEVA Y SE MARCHA CEDIDO

Otro movimiento confirmado el martes por el equipo inglés fue la renovación del hispanoargentino Álvaro Fernández, que llegó procedente del Real Madrid en 2020. El futbolista de 19 años lideró al United al éxito en la FA Cup juvenil, y esta temporada jugará cedido en el Preston North End, de segunda división.

Antes de partir hacia el club de Championship, Fernández amplió su contrato con el Manchester United hasta junio de 2024.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.