El presidente de la FMF oficializa consejo de expertos con técnicos de la Selección

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol explicó parte de su plan de trabajo: consejo de expertos, futbol femenil, formación de talento, Concacaf-Conmebol, etc.

Por Eduardo López

Ciudad de México, 26 de julio (AS México).- El consejo de expertos de la Federación Mexicana de Futbol entrará en funciones en breve. Así lo confirmó el comisionado presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, en entrevista con Alberto Lati, difundida a través de las plataformas digitales del organismo. El directivo, nombrado al cargo en mayo, explicó los pilares que sostendrán al nuevo cuerpo y sus funciones, las cuales no serán ejecutivos, sino de “acompañamiento” y asesoría.

“Nos ayudarán en la selección de directivos deportivos y de entrenadores, además de acompañar el proceso para medir el éxito. Me imagino que, terminando la Copa América de 2024, nos sentaremos con quien sea designado como entrenador para definir si la participación fue un éxito o no. Habrá cuatro pilares: inteligencia deportiva, exentrenadores de la Selección Mexicana, exjugadores mundialistas y expertos en tecnología. Si no tienen conflicto de interés, sí pueden participar. Nos encantaría sumar a quien se pueda”, detalló Rodríguez. “A los jugadores no se les escucha. Los solemos llevar a eventos comerciales, pero no se les tenía en cuenta. Eso cambiará. Queremos invitar también a gente con experiencia en la generación de tecnología, para que nos puedan aportar información que nos permita acceder a mejor inteligencia deportiva. También habrá personajes históricos y campeones del mundo para nos ayuden a entender cómo se gana esto”, abonó.

Rodríguez aclaró que el consejo no sesionará ni debatirá. Las consultas se realizarán individualmente. “Vamos a ir uno a uno para que acompañen al presidente (Ivar Sisniega). No se van a reunir. Darán la información que necesitamos para que, eventualmente, se tome la decisión. Luego, lo rotaremos dependiendo de las necesidades”. El plan forma parte de un proyecto a largo plazo para mejorar la estructura integral del futbol mexicano y preservar su viabilidad comercial, desarrolló ‘La Bomba’: “Lo primero es el deporte. Vamos a ser anfitriones del Mundial, tenemos que mejorar. Estamos mirando hacia 2030; quizá a 2031, con el Mundial Femenil (México y Estados Unidos tienen una propuesta conjunta). Queremos darle una vuelta completa a cómo reforzamos el proceso de quitar la varita mágica y sentarnos a ver qué pasa”.

El comisionado del futbol mexicano reveló también la instalación de dos sucursales del Centro de Alto Rendimiento en Estados Unidos, para facilitar las concentraciones de las selecciones nacionales en sus giras por la Unión Americana. Una en cada costa. “Estamos mejorando la capacidad que tienen para entrenar para que no tengan excusas. Mi chamba es mejorar la estructura y la de los jugadores es ganar (…) Hay que tener la capacidad de competir con las mejores selecciones del mundo”, enfatizó.

El propósito es reformar el Mextour por Estados Unidos y acrecentar la dificultad de los partidos amistosos en un proceso mundialista en el que no habrá eliminatoria y, apenas, alta competencia. Este punto es uno de los cuatro principales problemas que la administración de Rodríguez ha detectado en poco más de 50 días, aunado a la ausencia de un proyecto deportivo para las selecciones nacionales, la falta de jugadores en el extranjero y la carencia de directores técnicos mexicanos. “Venimos de un momento en el que no había proyecto deportivo; ahora, sí. Teníamos un entrenador empoderado con pocas herramientas de seguimiento (…) Nos recomiendan más procesos, micro-ciclos y probar cosas. El problema que se ha tenido es que parece que se juegan esos partidos para cumplir un compromiso comercial”. Al respecto, Rodríguez desveló un acuerdo con dos equipos argentinos y brasileños, cuyos nombres no fueron descubiertos, para enfrentar a la Selección Mexicana, en Fechas FIFA o fuera de ellas, en México, Estados Unidos, Argentina o Brasil.

DESPIDO DE COCCA: “UNA DECISIÓN QUE HABÍA QUE TOMAR”

Rodríguez también se refirió a la decisión que prescindir de los servicios de Diego Cocca tras la derrota de 0-3 frente a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League: “Sí, fue difícil, pero era una decisión que había tomar. No hubo réplicas (de parte de los jugadores). Querían ser escuchados, nos preguntaban cómo nos podían ayudar y lo hicieron. Llevamos mejores fisios, psicólogos; mejores condiciones para que durmieran y protegerlos de agentes externos. Se les apoyó y la magia la hizo el entrenador (Jaime Lozano)”.

REGRESO A COMPETENCIAS CONMEBOL DEPENDE DE CONCACAF

Que los equipos mexicanos disputen nuevamente los torneos de Conmebol (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) es uno de los grandes pendientes del proyecto de Rodríguez. Sin embargo, la FMF está atada de manos. Sus compromisos residen con la Confederación norteamericana. “Estamos en conversaciones con Concacaf y Conmebol porque hay interés, pero se requieren muchos cambios. Necesitamos una invitación formal de Conmebol aprobada por Concacaf. Por más que queramos jugar, nos debemos a Concacaf. Tenemos mucho interés. Por supuesto sacrificaría cosas del calendario, si nos hace bien y si hace sentido deportivamente”.

NATURALIZADOS, PUERTAS ABIERTAS

Rodríguez, además, dejó patente su postura sobre la inclusión de futbolistas nacidos en otro país que ya hayan adquirido legalmente la ciudadanía mexicana: “Necesitamos acceso a todo lo que haya para competir por México. Es una decisión, totalmente, del entrenador. No existe mexicano de primera o de segunda. No podemos regular eso. Mexicano que quiera competir, podrá competir”.

