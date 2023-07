VIDEOS: 100 ballenas piloto quedan varadas en una playa de Australia y la mitad muere

Perth, Austalia, 26 de julio (AP).— Alrededor de 100 ballenas piloto encallaron el martes en una playa del occidente de Australia, y cerca de la mitad había muerto para el miércoles por la mañana a pesar de los esfuerzos de expertos en vida silvestre y voluntarios para salvarlas.

A la manada de las ballenas piloto de aleta larga se le vio por primera vez el martes por la mañana cerca de la playa Cheynes, al este de Albany.

Conforme avanzó el día, el grupo comenzó a acercarse a la playa, lo que provocó la preocupación de los funcionarios de conservación. A las 16:00 horas, una gran parte de la costa estaba cubierta de ballenas varadas.

El Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones del estado de Australia Occidental instaló un campamento nocturno para vigilar a las ballenas.

The effort to rescue stranded whales has begun at Cheynes Beach. Volunteers are currently moving the 37 live whales into a pod in the water in the hopes they will stay together and not beach again pic.twitter.com/amdPnFZsdB

— Kasey Gratton (@kasey_gratton) July 26, 2023