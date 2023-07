Noroña visita penal donde García Luna está preso; Sheinbaum presume publicación de EU

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La y los precandidatos presidenciales continuaron este martes con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que se traducirá en su aparición en la boleta electoral en 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM PRESUME ARTÍCULO QUE LA COLOCA COMO “FAVORITA” PESE A CRÍTICAS

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un artículo del diario estadounidense Los Ángeles Times donde realiza un perfil periodístico y la nombra como “la favorita para ser la próxima Presidenta de México”.

A través de su cuenta de Twitter, la exmandataria compartió el texto firmado por el periodista Patrick J. McDonnell que crea un perfil de la aspirante a la candidatura presidencial en México.

Sin embargo, dicho artículo incluye críticas y opiniones de personas opositoras a Sheinbaum y al Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

This woman is the front-runner to be Mexico's next president – Los Angeles Times https://t.co/LchzWyM5b7

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 26, 2023