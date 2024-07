Barack y Michelle Obama brindan su apoyo a Kamala Harris para las elecciones en EU

Por Bill Barrow

Atlanta, 26 de julio (AP).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, apoyaron a Kamala Harris como aspirante a Presidenta, un respaldo esperado pero crucial para la vicepresidenta del país por parte de dos de los demócratas más populares del país.

El apoyo, anunciado el viernes por la mañana en un video que mostraba a Harris recibiendo una llamada telefónica de la pareja, se conocía mientras Harris sigue ganando apoyos como probable candidata del partido tras la decisión del Presidente, Joe Biden, de retirarse y apoyar a su número dos en la campaña contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

También recalcaba la amistad y la posible conexión histórica entre el primer presidente negro del país y la primera mujer, primera mujer negra y primera persona de origen asiático que sirve como vicepresidenta, y que ahora aspira a romper esas mismas barreras en la presidencia.

It means so much to have your endorsements, @MichelleObama and @BarackObama.

Let’s get to work. pic.twitter.com/rAuTyIlCai

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 26, 2024