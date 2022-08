Taiwán recibe tercera visita en un mes por parte de EU; aumenta la tensión con China

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Taiwán ha recibido este viernes su tercera visita en un mes por parte de una delegación del Congreso de Estados Unidos a medida que crecen las tensiones con China a causa de estos encuentros.

La última en visitar la isla ha sido la Senadora republicana Marsha Blackburn, que se ha reunido este viernes con la Presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, en la primera cita de varias que tiene prevista durante los próximos tres días.

Blackburn, que forma parte de una Comisión de Defensa del Senado, ha agradecido a la Presidenta Tsai su “fuerte liderazgo para oponerse al Partido Comunista Chino”, asegurándole que el pueblo estadounidense está con Taiwán.

Thank you, @iingwen , for your strong leadership in standing up against the Chinese Communist Party. The United States supports Taiwan and its freedom-loving people. pic.twitter.com/hNGADUk1ZJ

“Hacer el largo viaje hacia Taiwán es una muestra del fuerte apoyo del Congreso de Estados Unidos”, ha dicho Tsai, quien cree que este tipo de visitas les refuerza en su “determinación” de defenderse.

Tsai ha estado atareada esta semana recibiendo a políticos estadounidenses ya que antes de Blackburn ya se paseó por ahí a principios de semana el Gobernador, también republicano, de Indiana, Eric Holcomb.

A mediados de agosto, fue el Senador demócrata Edward Markey quien también se animó a viajar a Taiwán encabezando una delegación en la que también participaron republicanos para mostrar el apoyo de Washington a la “creciente presión autoritaria” que Pekín estaría ejerciendo contra un territorio que considera suyo.

The warmest of welcomes to @MarshaBlackburn from the #US🇺🇸 state of Tennessee! The visit amid regional tensions reaffirms the senator's solid support for #Taiwan🇹🇼. We wish her a gratifying 3-day stay advancing two-way ties & #IndoPacific security. pic.twitter.com/0qRa1XuKgi

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 25, 2022