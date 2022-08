La raquetista mexicana Paola Longoria gana campeonato mundial por quinta ocasión

Por Marcos A. Angulo Álvarez

Tijuana, 26 de agosto (Zeta).- Paola Longoria se convirtió en la mejor raqueta del planeta, tras convertirse en campeona Mundial en el torneo que se disputó en su natal San Luis Potosí.

Longoria, quién obtuvo este título por quinta ocasión se impuso en dos sets a la guatemalteca, Gabriela Martínez, para adjudicarse el sitio de honor siendo la mejor raquetbolista mexicana en la historia.

Paola se impuso 12-10, 11-6 y 11-7 a Martínez en la modalidad de singles.

Cabe recordar que en el 2018 la centroamericana derrotó sorpresivamente a Longoria en la final luego de haber llegado como tricampeona, por lo que en esta ocasión, la mexicana aprovecho la oportunidad para vengarse de esa dolorosa derrota.

Think about the greatest athlete in a sport – who comes to mind? 🤔

What's their secret❔

Six-time racquetball World Champion Paola Longoria 🇲🇽 reveals hers. @TheWorldGames pic.twitter.com/y8GYDIfDLK

— The Olympic Games (@Olympics) July 11, 2022