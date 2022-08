Ignacio Mier se reunirá con Córdova para hablar de los gastos “excesivos” del INE

El Coordinador morenista en la Cámara de Diputados afirmó que “no hay un uso racional de los recursos” en el INE; asimismo, aseguró que el fin de la Reforma Electoral es que el INE se mantenga “absolumante autónomo de todo”.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Ignacio Mier Velazco, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que se reunirá con el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para discutir los gastos que tiene el organismo.

“Él está en la disposición de hacer una revisión de varios capítulos del gasto, donde nosotros consideramos que hay excesos, que hay duplicidad, que no hay un uso racional de los recursos y que sí hay mucho dispendio. Lo mismo sucede con los fideicomisos”, aseguró el Diputado.

Antes del inicio de la Tercera Reunión Plenaria de Morena, Mier Velazco señaló que la Reforma Electoral pretende que exista un organismo electoral autónoma en su totalidad.

“Queremos un INE absolutamente autónomo, de todo. De partidos políticos, de grupos pseudo académicos, que sea un instituto de los ciudadanos. Que la democracia no sea costosa, y que los consejeros que integren el Instituto Nacional Electoral y de consulta, sean absolutamente ciudadanos electos por el pueblo”, expresó también añadiendo que, para obtener esa completa autonomía, también es importante una revisión profunda a los gastos operativos del INE.

En el pasado, Lorenzo Córdova Vianello afirmó que no es necesaria una Reforma Electoral actualmente en el país, pero que si se realiza no debería de ser el resultado de filias, fobias o rencores personales.

Durante un foro del Parlamento abierto sobre la Reforma Electoral, el titular del organismo autónomo aseguró que el sistema “funciona y funciona bien”. “Si hay una reforma, será bienvenida, pero no es indispensable; es decir, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay Reforma Electoral”, dijo durante la conferencia “Retos y oportunidades para el fortalecimiento del INE”.

“Si hay una Reforma Electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias –o peor aún, de rencores personales–, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema electoral, va a servir para dinamitarlo”, declaró Córdova.

"La Reforma Electoral debe salir desde la cabeza, no desde el estómago" – dice el Lorenzo Córdova, Presidente del INE. Aquí su opinión de la propuesta presidencial 👇 pic.twitter.com/wtQTJlaDuz — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 18, 2022