Fakes de la semana: García Harfuch no huyó; AMLO no anuló tratados con EU

Omar García Harfuch no huyó por caso Ayotzinapa, ni López Obrador eliminó algún tratado con EU. Tampoco los chinos se unieron al ejército de Rusia; los estadounidenses no atacaron buques rusos en Crimea, ni Bukele buscaba darle una lección a Biden.

Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

FUNCIONARIO MEXICANO NO HUYÓ TRAS SER SEÑALADO POR FISCALÍA EN CASO AYOTZINAPA

LA AFIRMACIÓN: Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, huyó del país luego de que fue señalado por la Fiscalía General por sus posibles nexos con el caso de la desaparición de 43 estudiantes originarios de Ayotzinapa, Guerrero, al sur del país.

LOS HECHOS: El equipo del funcionario mexicano dijo a The Associated Press que la información es falsa y que el Secretario Harfuch se encuentra trabajando normalmente.

El 19 de agosto la Fiscalía General (FGR) de México detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas hace ocho años.

Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron a todos en un basurero y arrojaron los restos a un río.

El arresto del exprocurador se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” en un informe realizado por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso.

Dicha Comisión dictaminó que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

El 20 de agosto, la FGR señaló durante la audiencia inicial de Murillo Karam que, tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, celebró “cónclaves” con altos mandos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal, entre ellos García Harfuch, quien en ese entonces se desempeñaba como comisionado de la corporación policial en el estado de Guerrero.

Al darse a conocer dicho señalamiento, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que sugerían que Harfuch había huido del país. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta, pues el Secretario de Seguridad Pública de la capital del país continúa trabajando normalmente en su oficina según lo dicho por el asistente del funcionario a AP el 23 de agosto.

También, el 22 de agosto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la labor de Harfuch en la Secretaría y aseguró que seguirá al frente de la policía de la capital mexicana.

El mismo día Harfuch negó los señalamientos hechos por la Fiscalía a través de Twitter: “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.

López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados en el caso Ayotzinapa, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y ha indicado que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.

A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontraría la mayor parte de sus restos.

LÓPEZ OBRADOR NO ANULÓ TRATADOS CON EU RECIENTEMENTE

LA AFIRMACIÓN: El Presidente de México le enseñó al mandatario estadounidense quién manda y anuló el tratado de Bucareli, un documento firmado en 1923 en el que se estableció que México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses.

LOS HECHOS: López Obrador no ha anulado ningún tipo de tratado de derechos de propiedad a extranjeros recientemente. El video en el que se afirma esto en realidad menciona hechos que ocurrieron en octubre de 2018, cuando el Presidente de Estados Unidos era Donald Trump.

Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente: “AMLO anula tratados de Bucareli y muestra a Biden quién manda realmente”.

El texto acompaña una grabación en la que se escucha una voz en off. “AMLO logra doblegar a Trump y consigue un triunfo aplastante para México, no cede soberanía ni petróleo”, se escucha en la grabación. “Este acuerdo hoy conocido como el USMCA y que viene a sustituir al viejo TLC pretendía que México cediera completamente su soberanía sobre sus recursos naturales como el petróleo, minerales, gas, etcétera”.

Pero a lo que se refiere el video es a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocido como USMCA.

Antes de que López Obrador y sus homólogos estadounidense y canadiense firmaran el documento en 2018, el Gobierno mexicano agregó una cláusula en torno a la soberanía del país sobre sus reservas petroleras y su derecho a cambiar la legislación en materia energética según sus intereses. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020.

Incluso en la grabación se menciona una “conferencia de prensa en San Luis Potosí”, estado ubicado al norte de México, en la que López Obrador habló sobre dicha cláusula.

Tras realizar una búsqueda refinada en Google, AP encontró que las declaraciones de López Obrador ocurrieron el 5 de octubre de 2018. En esa ocasión, López Obrador aseguró que el entonces Presidente Trump aceptó una cláusula del nuevo Tratado de Libre Comercio tal como él le había solicitado.

“Se logró algo también que consideramos muy importante: querían que se aprobara un capítulo sobre energía así de grueso, en donde prácticamente nos quedábamos sin libertades, sin soberanía. Dijimos: ‘no, eso no lo aceptamos’. Le preguntaron al Presidente Donald Trump y dijo: ‘que quede como lo está pidiendo el Presidente electo de México'”, aseguró López Obrador en un mitin.

AP no encontró registros oficiales mexicanos o estadounidenses que señalen que López Obrador anuló algún tipo de tratado con Estados Unidos recientemente.

Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, el Tratado de Bucareli firmado en 1923 nunca fue refrendado por los Congresos de Estados Unidos y México, por lo cual desde lo legal se consideraba nulo.

EJÉRCITO DE EU NO HA ATACADO BUQUES RUSOS EN CRIMEA

LA AFIRMACIÓN: El ejército estadounidense destruyó buques rusos desplegados en la península de Crimea.

LOS HECHOS: El Gobierno estadounidense ha reiterado que no intervendrá militarmente en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para evitar un escalamiento de la guerra.

Un video que circula en Facebook afirma falsamente que Estados Unidos destruyó buques rusos desplegados en la península de Crimea.

Rusia se anexó la península de Crimea en 2014 y la ha usado como base para lanzar ataques hacia Ucrania después del inicio del conflicto el 24 de febrero. Las autoridades ucranianas han prometido recuperar Crimea y otros territorios ocupados.

Este sábado autoridades rusas informaron que derribaron drones ucranianos en Crimea que habían lanzado “ataques” que activaron los sistemas de defensa aérea.

El Gobernador de Crimea, Sergei Aksyonov, dijo ese mismo día que los ataques no habían dejado víctimas ni daños materiales, reportó AP.

Pero AP no encontró ninguna evidencia de que el ejército estadounidense haya lanzado ataques contra buques rusos en Crimea. El video que circula tampoco provee indicios de que Estados Unidos haya intervenido militarmente en el conflicto.

Al contrario, desde que Rusia invadió Ucrania en febrero el Gobierno estadounidense y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han reiterado que no intervendrán militarmente en el conflicto para evitar un escalamiento.

Aunque Estados Unidos ha enviado ayuda militar a las fuerzas armadas ucranianas, el Presidente estadounidense Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones que su Gobierno no enviará tropas a Ucrania.

Los ataques recientes que ha sufrido Rusia en Crimea han subrayado la vulnerabilidad de las fuerzas rusas en esa zona.

Las autoridades ucranianas no han llegado a atribuirse públicamente los atentados. Pero el Presidente Volodymyr Zelenskyy aludió a los ataques ucranianos detrás de las líneas enemigas después de las explosiones en Crimea, reportó AP.

FOTO NO MUESTRA A VOLUNTARIOS CHINOS REGISTRÁNDOSE EN EJÉRCITO RUSO

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a voluntarios chinos registrándose en el ejército ruso para participar en una operación militar especial.

LOS HECHOS: La imagen corresponde a dos turistas chinos que acudieron a un centro de atracciones ruso llamado “Polígono del Ejército”, que ofrece servicios como campo de tiro y recorridos en vehículos militares.

Una publicación que circula en Twitter incluye la foto de los turistas chinos frente a una mesa de registro para decir falsamente que corresponde a voluntarios de China registrándose en el Ejército ruso.

Se añade que los voluntarios buscan participar en una operación militar especial en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La imagen muestra a los dos individuos con el uniforme del Ejército ruso y la bandera china en una gorra.

Usuarios comentaron equivocadamente en la publicación como si se tratara de un hecho real.

Pero en realidad la fotografía corresponde a turistas chinos que acudieron al centro de atracciones “Polígono del Ejército”, en San Petersburgo, Rusia.

Al hacer reversiones de la foto en Google, AP corroboró que la imagen fue difundida el 23 de julio pasado en el portal del centro de atracciones que ofrece servicios como un campo de tiro y recorridos en vehículos militares.

La imagen aparece publicada en un artículo del sitio web en el que se habla de la visita de los turistas chinos al parque.

Se añade que a los visitantes les fueron entregados uniformes militares rusos como parte de las actividades en las que participaron los turistas.

“Tomamos precauciones de seguridad en chino para el evento. Nuestro campo de tiro es uno de los más interesantes y seguros”, dice el texto.

El artículo agrega que aunque en China “casi todo lo relacionado con armas está prohibido”, este centro en Rusia ofrece una experiencia con armas reales a los turistas que lo visitan.

PRESIDENTE DE EL SALVADOR NO MANDÓ MENSAJE ALECCIONADOR A BIDEN

LA AFIRMACIÓN: A mediados de agosto el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje aleccionador al Presidente de Estados Unidos tras dar a conocer los resultados de las medidas económicas implementadas en el país centroamericano para combatir la crisis inflacionaria a nivel mundial. Bukele le dijo: “Mira y aprende”.

LOS HECHOS: AP no encontró ninguna evidencia ni en medios oficiales ni en reportes mediáticos de que el mandatario salvadoreño haya enviado un mensaje a Biden. El video en el que se hace dicha afirmación sólo habla de las declaraciones que hicieron otros funcionarios salvadoreños sobre los resultados de las medidas económicas, pero ninguno envió un mensaje a Biden o a su administración.

Un video compartido en Facebook se titula: “Nayib Bukele le envía fuerte mensaje a Joe Biden! “Mira y aprende”.

El texto que acompaña la grabación señala: “‘Mira y aprende Biden”, fue el mensaje que lanzó el Presidente de El Salvador Nayib Bukele a su homólogo de la potencia del norte, Joe Biden, tras dar a conocer el resultado de las medidas económicas que aprobó el Gobierno, con el objetivo de lograr menos impacto de cara a la crisis energética global, en el país, aliviando el bolsillo de las familias salvadoreñas”.

Pero esta afirmación no es correcta, pues no hay registros oficiales o mediáticos que prueben que el mandatario salvadoreño dijo eso. Además, el video no muestra ninguna evidencia que pruebe dicha afirmación. En realidad, sólo menciona algunas declaraciones que hicieron el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, sobre las medidas antiinflacionarias, pero ninguna de las citas que se incluyen en el material contiene la frase “Mira y aprende Biden”.

El 17 de agosto funcionarios que integran el gabinete económico del Gobierno de Bukele dieron a conocer los resultados de las medidas implementadas en marzo para amortiguar la inflación.

En ese encuentro con medios Zelaya informó que la fijación de precios de los combustibles y otras medidas antiinflacionarias que han costado unos 360 millones de dólares se mantendrán, pues hay otros factores internacionales que hacen que la crisis pueda ser impredecible, como la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Somos el país de Centroamérica que sufrió menos embates de la crisis por los precios de los combustibles. Al contrario, nuestra recaudación, importaciones y producción nacional empezó a crecer”, dijo Zelaya en la conferencia.

En julio de este año la Defensoría del Consumidor informó que El Salvador era de los países de la región centroamericana y latinoamericana con el índice de inflación más bajo.

En ese entonces, el funcionario agregó que incluso Estados Unidos “ha sido seriamente afectado por esta crisis y cerró junio con una tasa del 9.8 por ciento”, mientras que en El Salvador en ese momento era de 7.8 por ciento. Pero tampoco en esa ocasión se envió un mensaje puntual a Biden.

AP contactó a la Presidencia de El Salvador en busca de un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.