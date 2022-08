Los Arctic Monkeys llegarán al Festival Corona Capital 2022 con música nueva

A través de un comunicado de prensa, la banda liderada por Alex Turner describió este material como “un nuevo paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más gratificantes de la carrera del vocalista”.

Ciudad de México, de agosto (SinEmbargo).- Luego de haber sorprendido con su presencia en el cartel del Festival Corona Capital 2022, la agrupación británica Arctic Monkeys anunció el lanzamiento de “The Car”, su nuevo álbum de estudio.

El grupo conformado por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley difundió la fecha de estreno de “The Car”, el cual verá la luz el próximo 21 de octubre, a través de sus redes sociales junto a la portada de este material discográfico.

“El nuevo álbum de Arctic Monkeys, ‘The Car’, sale el 21 de octubre”, compartió la banda.

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

La portada del séptimo trabajo de los Arctic Monkeys está protagonizada por un sedán blanco estacionado en un aparcamiento de Los Ángeles. De acuerdo con GQ la fotografía fue tomada por Matt Helders, baterista de la banda, desde una azotea.

“I Ain’t Quite Where I Think I Am”, sencillo perteneciente a este material, se dio a conocer durante la presentación de la agrupación en el festival Zúrich Open Air.

A través de un comunicado de prensa, la banda liderada por Alex Turner describió este material como “un nuevo paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más gratificantes de la carrera del vocalista”.

“The Car” estará conformado por diez temas titulados “There’d Better Be A Mirrorball”, “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, “Sculptures Of Anything Goes”, “Jet Skis On The Moat”, “Body Paint”, “The Car”, “Big Ideas”, “Hello You”, “Mr Schwartz” y “Perfect Sense”

Después de poco más de tres años de su última presentación en México, la cual se llevó a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México, los Arctic Monkeys volverán a pisar tierra azteca el próximo 19 de noviembre para encabezar el segundo día de actividades del Festival Corona Capital.